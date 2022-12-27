Власник електрокара у США опинився у скрутному становищі напередодні Різдва.

Грудень 2022 року відзначився погодною аномалією у США: більшу частину країни накрили рекордні снігопади, у деяких містах температура опускалася значно нижче типових для цієї пори року показників.

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Морози продовжилися під Різдво, яке багато американців вважають за краще зустрічати з рідними, добираючись до них на автомобілях. І принаймні для одного власника Tesla сімейне свято виявилося зіпсованим, оскільки його Model S відмовилася заряджатися на холоді.

Користувач TikTok під ніком Domnatishow опублікував відео, що набрало понад 10 тисяч коментарів, в якому поскаржився, що батарея його Tesla не заряджається при мінусовій температурі. Він зупинився біля зарядної станції Tesla Supercharger, коли залишалося трохи більше 30 кілометрів пробігу. Температура становила -7 градусів за Цельсієм.

Domnatishow поставив Model S на зарядку, очікуючи прогрівання батареї: згідно з інструкцією, підготувавши її таким чином, можна збільшити швидкість заряджання. Однак через кілька годин Tesla так і не почала заряджатися. Власник вирішив залишити електрокар на станції та поїхав додому попутним автомобілем. Через 15 годин він повернувся і виявив, що нічого не змінилося: Tesla ще не була заряджена. У результаті Domnatishow довелося скасувати плани на Різдво.

Власники електрокарів нерідко стикаються із проблемами в холодну погоду. Випробовані рік тому ходові «батарейні» машини Tesla, Porsche, Volkswagen та інших марок втратили в середньому по 50 відсотків запасу ходу при -20 градусів за Цельсієм.

Мороз не тільки скорочує дальність, а й впливає на швидкість зарядки: на початку року виявилося, що Toyota bZ4X не може використовувати експрес-зарядку, коли температура падає нижче за нуль.