Владелец электрокара из США оказался в затруднительном положении в канун Рождества.

Декабрь 2022 года отметился погодной аномалией в США: большую часть страны накрыли рекордные снегопады, в некоторых городах температура опускалась значительно ниже типичных для этого времени показателей.

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Морозы продолжились под Рождество, которое многие американцы предпочитают встречать с родными, добираясь до них на автомобилях. И, по крайней мере, для одного владельца Tesla семейный праздник оказался испорченным, поскольку его Model S отказалась заряжаться на холоде.

Пользователь TikTok под ником Domnatishow опубликовал видео, набравшее более 10 тысяч комментариев, в котором пожаловался, что батарея его Tesla не заряжается при отрицательной температуре. Он остановился у зарядной станции Tesla Supercharger, когда оставалось чуть больше 30 километров пробега. Температура составляла -7 градусов по Цельсию.

Domnatishow поставил Model S на зарядку, ожидая прогрева батареи: согласно инструкции, подготовив ее таким образом, можно увеличить скорость зарядки. Однако через несколько часов Tesla так и не начала заряжаться. Владелец решил оставить электрокар на станции и поехал домой на попутном автомобиле. Через 15 часов он вернулся и обнаружил, что ничего не изменилось: Tesla еще не была заряжена. В результате Domnatishow пришлось отменить планы на Рождество.

Владельцы электрокаров часто сталкиваются с проблемами в холодную погоду. Опробованные год назад ходовые «батарейные» машины Tesla, Porsche, Volkswagen и других марок потеряли в среднем по 50 процентов запаса хода при -20 градусах по Цельсию.

Мороз не только сокращает дальность, но и влияет на скорость зарядки: в начале года оказалось, что Toyota bZ4X не может использовать экспресс-зарядку, когда температура падает ниже нуля.