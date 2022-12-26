Акції автовиробника подешевшали до мінімуму з 2020 року.

Минулий тиждень став найгіршим для Tesla з початку пандемії, пише Financial Times. Акції виробника електрокарів подешевшали на 18 відсотків до 123,1 долара за штуку, що призвело до падіння ринкової капіталізації на 85 мільярдів доларів.

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Тепер Tesla оцінюється в 390 мільярдів доларів, що втричі менше, ніж на початку 2022 року, коли її капіталізація становила 1,2 трильйона. Інвесторів, окрім інших факторів, бентежить концентрація глави Tesla Ілона Маска на соцмережі Twitter.

Також на ціні акцій Tesla негативно позначаються продажі акцій самим Маском. Раніше цього року він позбувся цінних паперів на суму 23 мільярди доларів — зокрема, з метою закрити 44-мільярдну угоду на купівлю Twitter. Топ-менеджер публічно пообіцяв не продавати акції найближчі два роки, але, як пише Reuters, це не допомогло.

Ще одним фактором стало побоювання інвесторів щодо попиту на електромобілі. Так, минулого тижня Tesla заявила про знижки у розмірі 7500 доларів для жителів США на дві ходові моделі, що знизило вартість акцій ще на дев'ять відсотків.

Маск, який нещодавно втратив статус найбагатшої людини у світі, пообіцяв залишити посаду виконавчого директора Twitter, як тільки знайде собі заміну. Якщо Маск знову зосередиться на Tesla та справді перестане продавати акції, то інвестори можуть ініціювати зворотний викуп, вважає аналітик Wedbush Securities Ден Айвз. У цьому випадку нинішня точка стане мінімальною і акції почнуть зростати в ціні.

За прогнозом MarketWatch, Tesla загрожує найгірший місяць, квартал та рік з моменту її заснування. З початку грудня котирування американської марки впали на понад 29 відсотків, перевищивши рекордне місячне зниження на 25 відсотків, зафіксоване у грудні 2010 року. При цьому Tesla залишається лідером на ринку електрокарів у США, а у вересні вона продемонструвала рекордний продаж на найбільшому авторинку світу — у Китаї.