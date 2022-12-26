Акции автопроизводителя подешевели до минимума с 2020 года.

Прошедшая неделя стала самой плохой для Tesla с начала пандемии, пишет Financial Times. Акции производителя электрокаров подешевели на 18 процентов до 123,1 доллара за штуку, что привело к падению рыночной капитализации на 85 миллиардов долларов.

Читайте также: Tesla теряет поклонников из-за действий Илона Маска

Теперь Tesla оценивается в 390 миллиардов долларов, что в три раза меньше, чем в начале 2022 года, когда ее капитализация составляла 1,2 триллиона. Инвесторов, помимо прочих факторов, смущает концентрация главы Tesla Илона Маска на соцсети Twitter.

Также на цене акций Tesla негативно отражаются продажи акций самим Маском. Ранее в этом году он лишился ценных бумаг на сумму 23 миллиарда долларов — в частности с целью закрыть 44-миллиардное соглашение на покупку Twitter. Топ-менеджер публично пообещал не продавать акции в ближайшие два года, но, как пишет Reuters, это не помогло.

Еще одним фактором стало опасение инвесторов по поводу спроса на электромобили. Так, на прошлой неделе Tesla заявила о скидках в размере 7500 долларов для жителей США на две ходовые модели, что обрушило акции еще на девять процентов.

Маск, недавно потерявший статус самого богатого человека в мире, пообещал покинуть пост исполнительного директора Twitter, как только найдет себе замену. Если Маск снова сосредоточится на Tesla и действительно перестанет продавать акции, инвесторы могут инициировать обратный выкуп, считает аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз. В этом случае нынешняя точка станет минимальной и акции начнут расти в цене.

По прогнозу MarketWatch, Tesla угрожает худший месяц, квартал и год с момента ее основания. С начала декабря котировки американской марки упали более чем на 29 процентов, превысив рекордное месячное снижение на 25 процентов, зафиксированное в декабре 2010 года. При этом Tesla остается лидером на рынке электрокаров в США, а в сентябре она продемонстрировала рекордную продажу на крупнейшем авторынке мира — в Китае.