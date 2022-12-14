Голова компанії Ілон Маск все більше займається політикою. Через це він може втратити частину прихильників, але ті, що залишаться симпатизуватимуть йому ще більше ніж раніше.

Згідно з нещодавнім опитуванням, багато демократів відмовляються від Tesla, тоді як деякі республіканці стають на бік компанії.

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The Wall Street Journal нещодавно поділився опитуванням Morning Consult, яке свідчить про те, що імідж бренду зазнає великого тиску, пов’язаного з політикою. Ймовірно, це пов’язано з тим, що генеральний директор Ілон Маск вирішив зробити політику однією зі своїх головних зосереджень у Twitter, і тепер він викриває всіляку інформацію з Twitter, яка здебільшого підтримує правих.

Раніше Маск казав, що не дуже втручається в політику. Більше того, коли деякий час тому він почав йти цим шляхом у Twitter, багато шанувальників попросили його припинити це. Це пов’язано з тим, що політика на даний момент дуже гаряча, а слова та дії Маска явно не влаштовують прибічників Байдена.

Придбавши Twitter, Маск, по суті, оприлюднив, що його (і Twitter) обов’язок полагодити весь цей політичний безлад, щоб люди довіряли платформі та рухалися вперед. Однак у процесі багато відданих шанувальників Tesla, схоже, не розділяють поглядів Маска, тоді як їхні колеги-республіканці стають новими фанатами Tesla.

Важливо зазначити, що одного опитування недостатньо, щоб довести, що щось насправді відбувається, але є багато ознак, які вказують на ту саму інформацію, яку виявив Morning Consult. Крім того, це не так, ніби Маск намагається приховати те, що відбувається.

Навпаки, він дуже відверто говорив про це, зазначивши, що голосує за республіканців, переслідуючи демократів, які, на його думку, зневажливо поставилися до нього. Він навіть дійшов настільки далеко, що казав людям голосувати за республіканців.

З огляду на все це, опитування Morning Consult уважно стежить за думками людей про Tesla та за тим, як вони змінюються з часом. Опитування конкретно стосується політичних партій, і воно показує, що менше демократів бачать Tesla в позитивному світлі, ніж нещодавно. Тим часом все більше республіканців починають віддавати перевагу Tesla більше, ніж раніше.

За даними Morning Consult, чиста прихильність Tesla серед демократів у США впала в середньому до 10,4% цього місяця, порівняно із середніми 24,8% у жовтні. У той же час прихильність серед республіканців зросла до 26,5% з 20% за той самий період.