Працівники поліції зупинили автомобіль Tesla Model 3 та звинуватили водія у перевищені швидкості руху. При дозволеній швидкості 70 км/год водій їхав 108 км/год.

Водій погодився, що їхав зі швидкістю 108 км/год. Однак пояснив, що він виїхав на головну дорогу з другорядної прилеглої дороги. Тому він відповідно не міг бачити дорожнього знаку 3.29 «Обмеження максимальної швидкості – 70», оскільки знак був встановлений виключно на головній дорозі.

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Наголосив, що дублюючих або будь-яких інших заборонних дорожніх знаків, які обмежували максимально допустиму швидкість руху при виїзді на головну дорогу, також встановлено не було.

Інспектор уважно вислухав пояснення водія, однак все одно виніс постанову про притягнення водія до адміністративної відповідальності. Підстава – ч.1 ст.122 КУпАП, штраф 340 грн.

Водій не погодився з рішенням інспектора та оскаржив постанову поліції до місцевого суду. У відповідь поліція долучила відеодокази порушення. Деснянський районний суд м. Києва, дослідивши усі докази, визнав штраф законним. Проте водій наполягав на своїй правоті та подав скаргу до апеляційного суду.

Апеляційний суд проаналізував схему дорожнього руху та згодився з доводами водія про відсутність на шляху його руху дорожніх знаків про обмеження швидкості.

При цьому, колегія суддів не змогла перевірити відеозапис порушення, оскільки, як вказано в рішенні суду «під час оформлення справи суд першої інстанції пошкодив диск, проткнувши голкою, зашиваючи в справу».

За наслідками розгляду справи Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення місцевого суду, а також визнав протиправною і скасував постанову поліції (постанова суду від 02.12.2022 у справі № 754/5077/22).

Відтепер водій Tesla Model 3 вважається таким, що не порушував ПДР і не притягувався до адміністративної відповідальності.