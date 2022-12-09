Сотрудники полиции остановили автомобиль Tesla Model 3 и обвинили водителя в превышении скорости движения. При разрешенной скорости 70 км/ч водитель ехал 108 км/ч.

Водитель согласился, что ехал со скоростью 108 км/ч. Однако объяснил, что он выехал на главную дорогу со второстепенной близлежащей дороги. Поэтому он соответственно не мог видеть дорожный знак 3.29 «Ограничение максимальной скорости – 70», поскольку знак был установлен исключительно на главной дороге.

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Он отметил, что дублирующих или любых других запрещающих дорожных знаков, которые ограничивали максимально допустимую скорость движения при выезде на главную дорогу, также установлено не было.

Инспектор внимательно выслушал водительское объяснение, однако все равно вынес постановление о привлечении водителя к административной ответственности. Основание – ч.1 ст.122 КУоАП, штраф 340 грн.

Водитель не согласился с решением инспектора и обжаловал постановление полиции в местный суд. В ответ полиция приняла видеодоказательства нарушения. Деснянский районный суд Киева, исследовав все доказательства, признал штраф законным. Однако водитель настаивал на своей правоте и подал жалобу в апелляционный суд.

Апелляционный суд проанализировал схему дорожного движения и согласился с доводами водителя об отсутствии на пути движения дорожных знаков об ограничении скорости.

При этом коллегия судей не смогла проверить видеозапись нарушения, поскольку, как указано в решении суда, «при оформлении дела суд первой инстанции повредил диск, проткнув иглой, зашивая в дело».

По результатам рассмотрения дела Шестой апелляционный административный суд отменил решение местного суда, а также признал противоправным и отменил постановление полиции (постановление суда от 02.12.2022 по делу № 754/5077/22).

Отныне водитель Tesla Model 3 считается не нарушающим ПДД и не привлекаемым к административной ответственности.