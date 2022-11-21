Останнє опитування Kelley Blue Book свідчить про значне зниження інтересу покупців Tesla, але цьому може бути вагоме пояснення.

Ми говоримо про опитування KBB Brand Watch, яке дає певне розуміння поточного успіху автомобільних брендів. Однак, оскільки це звичайне опитування, воно не є надто науковим, але показує нам речі, на які варто звернути увагу.

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KBB зазначає, що інтерес покупців до лінійки електромобілів Tesla значно знижується з кварталу на квартал. Зауважте, що це не порівняння за рік. Щороку Tesla продовжує продавати набагато більше автомобілів, ніж минулого року, і 2022 рік стане рекордним для бренду. На цей час KBB лише посилається на відсотки з одного кварталу 2022 року до наступного.

KBB стверджує, що кількість людей, які розглядають для купівлі Tesla Model 3, зменшилася на 10 відсотків у третьому кварталі порівняно з другим кварталом. Крім того, Model S і Model Y більше не входять до списку найпопулярніших автомобілів, де вони обидва займали позиції протягом двох років.

З огляду на все це, дивлячись на загальну картину, виявляється, що Model 3 все ще займає третє місце в списку найбільш бажаних автомобілів. Отже, це може бути не так погано, як виглядає на папері.

У будь-якому випадку Electrek вказав на конкретну причину, через яку він вважає, що інтерес до моделей Tesla може впасти. Наближається новий федеральний податковий кредит США на електромобілі, тож покупці, можливо, чекають кредиту в розмірі 7500 доларів у 2023 році.

Крім того, хоча покупці, як правило, роблять покупки під час свят і в кінці року, економіка поставила багатьох людей у скрутне становище саме зараз. Оскільки святкові витрати не за горами або вже починаються, можливо, не час інвестувати в дорогий електромобіль.

Нарешті, оскільки генеральний директор Ілон Маск начебто відійшов від Tesla і не займався своєю звичною рекламою в соціальних мережах (він надто зайнятий Twitter), люди можуть просто чекати, щоб побачити, як усе розіграється. Гучний генеральний директор, звичайно, не працював над тим, щоб заспокоїти людей або знайти нових друзів, і ЗМІ проводять щоденні репортажі про витівки Маска.