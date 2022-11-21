Последний опрос Kelley Blue Book свидетельствует о значительном снижении интереса покупателей Tesla, но этому может быть веское объяснение.

Мы говорим об опросе KBB Brand Watch, который дает определенное понимание текущего успеха автомобильных брендов. Однако, поскольку это опрос, он не слишком научный или выразительный, но дает нам некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание.

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KBB отмечает, что интерес покупателей к линейке электромобилей Tesla значительно упал из квартала в квартал. Обратите внимание, что это не сравнение за год. Ежегодно Tesla продолжает продавать гораздо больше автомобилей, чем в прошлом году, и 2022 станет рекордным для бренда. В настоящее время KBB лишь ссылается на проценты с одного квартала 2022 года в следующий.

KBB утверждает, что количество людей, рассматривающих Tesla Model 3, уменьшилось на 10 процентов в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом. Кроме того, Model S и Model Y больше не входят в список самых популярных роскошных автомобилей, где они оба занимали позиции в течение двух лет.

Учитывая все это, глядя на общую картину, оказывается, что Model 3 все еще занимает третье место в списке самых желанных автомобилей и топ-модель в категории роскоши. Итак, хотя KBB ссылается на падение, это может быть не так уж плохо, как выглядит на бумаге.

В любом случае Electrek указал на конкретную причину, по которой он считает, что интерес к моделям Tesla может упасть в это время года. Приближается новый федеральный налоговый кредит США на электромобили, так что покупатели, возможно, ждут кредита в размере 7500 долларов в 2023 году.

Кроме того, хотя покупатели, как правило, совершают покупки во время праздников и в конце года, экономика поставила многих людей в затруднительное положение именно сейчас. Поскольку праздничные расходы не за горами или уже начинаются, возможно, не пора инвестировать в дорогой электромобиль.

Наконец, поскольку генеральный директор Илон Маск вроде бы отошел от Tesla и не занимался своей привычной рекламой в социальных сетях (он слишком занят Twitter), люди могут просто ждать, чтобы увидеть, как все разыграется. Громкий генеральный директор, конечно, не работал над тем, чтобы успокоить людей или найти новых друзей, и СМИ проводят ежедневные репортажи о выходках Маска.