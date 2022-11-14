Tesla буде розслідувати жахливу аварію Tesla Model Y у провінції Гуандун, Китай, у результаті якої двоє загинули та троє отримали поранення.

Аварія сталася 5 листопада, відео поширилося в китайських соціальних мережах. На відео камери відеоспостереження видно, як Tesla Model Y намагається припаркуватися, потім мчить на двосмуговій дорозі, повертаючи між смугами на високій швидкості, збиваючи автомобілі та мотоцикли, перш ніж врешті-решт врізатися у вітрину приблизно за 30 секунд і 2,6 кілометра після зупинки.

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Неназваний член сім'ї 55-річного водія заявив, що у водія виникли проблеми з педаллю гальма, коли він збирався зупинитися перед сімейним магазином, повідомляє Jimu News.

Tesla, як це часто буває, стверджувала, що журнали транспортних засобів показують, що педаль гальма не була натиснута під час інциденту, а педаль акселератора була натиснута протягом значної частини події, і застерегла людей, щоб не вірити «чуткам» про інцидент. Відео з камер відеоспостереження показує, що стоп-сигнали не горіли на задніх знімках автомобіля, хоча вони, здається, увімкнулися приблизно через 23 секунди після початку інциденту.

Поліція в Гуандуні співпрацюватиме зі сторонньою агенцією, щоб оцінити журнали транспортних засобів і записи камер відеоспостереження, щоб визначити правду про інцидент.