Tesla будет расследовать ужасную аварию Tesla Model Y в провинции Гуандун, Китай, в результате которой двое погибли и трое получили ранения.

Авария произошла 5 ноября, видео распространилось в китайских социальных сетях. На видео камере видеонаблюдения видно, как Tesla Model Y пытается припарковаться, затем несется на двухполосной дороге, поворачивая между полосами на высокой скорости, сбивая автомобили и мотоциклы, прежде чем в конце концов врезаться в витрину примерно за 30 секунд и 2,6 километра после попытки остановки.

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Неназванный член семьи 55-летнего водителя заявил, что у водителя возникли проблемы с педалью тормоза, когда он собирался остановиться перед семейным магазином, сообщает Jimu News.

Tesla, как это часто бывает, утверждала, что журналы транспортных средств показывают, что тормозная педаль не была нажата во время инцидента, а педаль акселератора была нажата в течение значительной части происшествия, и предостерегла людей, чтобы не верили «слухам» об инциденте. Видео камер видеонаблюдения показывает, что стоп-сигналы не горели на задних снимках автомобиля, хотя они, кажется, включились примерно через 23 секунды после начала инцидента.

Полиция в Гуандуне будет сотрудничать с посторонним агентством, чтобы оценить журналы транспортных средств и записи камер видеонаблюдения, дабы выяснить правду об инциденте.