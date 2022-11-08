Tesla заробляє на одному автомобілі у 8 разів більше, ніж Toyota. При цьому за обсягами продажів Tesla поступається японцям у 7,6 рази.

Прибуток Tesla з продажу одного автомобіля перевищив аналогічний прибуток Toyota приблизно у вісім разів у липні-вересні 2022 року, пише Nikkei Asia, що ознайомилася з фінансовими звітами компаній.

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В результаті американський виробник електрокарів обійшов японців у квартальному прибутку. Це сталося вперше з 2010 року, коли Tesla почала торгуватись на біржі. Не останню роль відіграли непередбачені обставини, що втрутилися у діяльність Toyota.

Tesla заробляє на одному автомобілі 9570 доларів, тоді як Toyota — лише 1200. Таким чином, за прибутковістю автомобілів американський виробник вибився у лідери ринку, обійшовши навіть Mercedes-Benz. Що стосується обсягів продажів, то Toyota з липня по вересень реалізувала 2,62 мільйона машин, що в 7,6 раза більше ніж результат Tesla – 344 тисячі.

При цьому квартальний чистий прибуток Toyota склав 3,15 мільярда доларів. Tesla за той же період заробила 3,29 мільярда доларів, вперше за 12 років випередивши японського конкурента.

Маржинальність автомобілів Tesla активно зростає із квітня-червня 2021 року. Інвестори реагують позитивно, а тому ринкова капіталізація «Тесли» на сьогоднішній день становить 655 мільярдів доларів — це приблизно втричі більше за показник Toyota. Крім цього, Tesla стала одним із найприбутковіших автовиробників світу: по чистому прибутку в третьому кварталі вона поступилася Mercedes-Benz, але обійшла таких гігантів, як BMW і Volkswagen.

Для Toyota ж третій квартал фінансового року виявився збитковим. Все через різке зростанням вартості матеріалів, електрики та інші втрати. Щоб підтримати падаючий прибуток, Toyota має намір підняти ціни на моделі початкового рівня: першим подорожчання відчують США, а потім воно дістанеться європейських ринків.