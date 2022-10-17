Новий електричний седан запозичить дизайн і технології особливо ефективного прототипу Vision EQXX.

Про намір Mercedes-Benz зробити повністю електричний аналог нинішнього седана C-Class ми знаємо досить давно. Формально у Штутгарті поки що не підтвердили роботу над цією моделлю, але художник Motor1 вже пофантазував на тему того, як вона могла б виглядати.

Читайте також: Німці зробили з Tesla Model 3 електричний танк: відео

Так званий Mercedes-Benz EQC Sedan, націлений на конкуренцію з Tesla Model 3, повинен запозичити частину дизайнерських та інженерних рішень у концепту Vision EQXX, представленого на початку цього року і встановив влітку рекорд, проїхавши 1202 кілометри на одному заряді батареї ємністю 100 кіловат. годин.

При цьому серійна чотиридверка, ймовірно, буде не так ефектною – але майже такою ж ефективною, як прототип. На вона отримала укорочені ніс і корму та піднятий у центральній частині дах – для більшого простору над головами сідоків. Рекордний коефіцієнт аеродинамічного опору 0,17, швидше за все, збільшиться до 0,19 або 0,2: це все одно більш ніж пристойний показник - на рівні флагманського ліфтбека EQS.

Vision EQXX побудований на платформі MMA (Mercedes Modular Architecture), призначеної для компактних та середньорозмірних електрифікованих моделей, і майбутній EQC має стати однією з перших товарних машин на даному візку. Місткість блоку акумуляторів, швидше за все, зменшать з міркувань ціноутворення, але тут слід врахувати, що батарея EQXX на 50% компактніша і на 30% легша за ту, що у EQS, і при цьому помітно ефективніша. Відповідно, покупці, як і раніше, зможуть розраховувати на запас ходу в 500-700 кілометрів.

Очікується, що до лінійки увійдуть модифікації з одним та двома електромоторами, включаючи AMG-версію потужністю в районі 500 к.с. Прем'єра має відбутися ближче до середини десятиліття.