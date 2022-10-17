Новый электрический седан позаимствует дизайн и технологию особо эффективного прототипа Vision EQXX.

О намерении Mercedes-Benz произвести полностью электрический аналог нынешнего седана C-Class мы знаем достаточно давно. Формально в Штутгарте пока что не подтвердили работу над этой моделью, но художник Motor1 уже пофантазировал на тему того, как она могла бы выглядеть.

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Так называемый Mercedes-Benz EQC Sedan, нацеленный на конкуренцию с Tesla Model 3, должен позаимствовать часть дизайнерских и инженерных решений у концепта Vision EQXX, представленного в начале этого года и установившего летом рекорд, проехав 1202 километра на одном заряде батареи емкостью 100 киловатт часов.

При этом серийная четырехдверка, вероятно, будет не столь эффектной – но почти такой же эффективной как прототип. Она получила укороченные нос и корму и поднятую в центральной части крышу – для большего пространства над головами сидящих. Рекордный коэффициент аэродинамического сопротивления 0,17, скорее всего, увеличится до 0,19 или 0,2: это все равно более, чем приличный показатель – на уровне флагманского лифтбека EQS.

Vision EQXX построен на платформе MMA (Mercedes Modular Architecture), предназначенной для компактных и среднеразмерных электрифицированных моделей, и будущий EQC должен стать одной из первых товарных машин на данной тележке. Емкость блока аккумуляторов, скорее всего, уменьшат из соображений ценообразования, но здесь следует учесть, что батарея EQXX на 50% компактнее и на 30% легче той, что у EQS, и при этом заметно эффективнее. Соответственно, покупатели по-прежнему смогут рассчитывать на запас хода в 500–700 километров.

Ожидается, что в линейку войдут модификации с одним и двумя электромоторами, включая AMG-версию мощностью около 500 л.с. Премьера должна состояться поближе к середине десятилетия.