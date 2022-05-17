Кілька інженерів-ютуберів вирішила перетворити Tesla Model 3 на танк з гігантськими ланцюговими гусеницями, в результаті чого вийшов 6-тонний електричний позашляховик.

Електромобілі Tesla, завдяки своїй популярності та чудовим електричним силовим агрегатам, дуже часто переробляють на різноманітні чудернацькі транспортні засоби.

На Tesla вже ставили снігові гусениці, підвіски для бездоріжжя, але все це ніщо порівняно з саморобкою, яку зробили німецькі ютубери з цією Model 3.

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Вони додали до електромобіля гусениці, перетворивши його на гігантський 6-тонний електротанк та назвали його “Модел Т”.

Їм знадобилося чотири тижні, щоб створити цей незвичний транспортний засіб, причому більшість цього часу було витрачено на створення гігантських гусениць з використанням 1,3-тонних ланцюгів.

Результат, безсумнівно, вражаючий. Ентузіасти отримали Model 3 з кліренсом 80 см, яка зможе їздити бездоріжжям. Щоправда, цього моменту в відео поки що немає.

Як створювався танк Tesla Model T: