Несколько инженеров-ютуберов решили превратить Tesla Model 3 в танк с гигантскими цепными гусеницами, в результате чего получился 6-тонный электрический внедорожник.

Электромобили Tesla, благодаря своей популярности и превосходным электрическим силовым агрегатам, очень часто перерабатываются на разнообразные причудливые транспортные средства.

На Tesla уже ставили снежные гусеницы, подвески для бездорожья, но все это ничто по сравнению с поделкой, которую сделали немецкие ютуберы с этой Model 3.

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Они добавили к электромобилю гусеницы, превратив его в гигантский 6-тонный электротанк и назвали его “Модел Т”.

Им понадобилось четыре недели, чтобы создать это необычное транспортное средство, причем большинство этого времени было потрачено на создание гигантских гусениц с использованием 1,3-тонных цепей.

Результат, несомненно, впечатляющий. Энтузиасты получили Model 3 с клиренсом 80 см, который сможет ездить по бездорожью. Правда, этого момента в видео пока нет.

Как создавался танк Tesla Model T: