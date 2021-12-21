Роженица была не за рулем, а на пассажирском сиденье.

Женщина из Пенсильвании родила ребенка на переднем пассажирском сиденье Tesla Model 3, пока ее муж был за рулем — а функция автопилота помогала вести машину до больницы.

Событие произошло еще в сентябре этого года. Будущая мама Иран Шерри утром почувствовала приближение родов, однако настояла, чтобы ее муж Китинг Шерри отвез старшего 3-летнего сына в школу. Но когда он вернулся, роды уже начались, воды отошли. До больницы было семь миль, однако по дороге "процесс пошел".

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За рулем был муж Китинг, который активировал автопилот в "Тесле". Левую руку он держал на руле, а правой помогал жене в родах. Пока они доехали до больницы, ребенок успел родиться. Сотрудники больницы встретили их возле машины, и врачи перерезали пуповину на переднем сиденье, прежде чем завезти пациентов внутрь. Конечно, в салоне пришлось немного убрать.

Считается, что девочка, которую они назвали Мэйв, является первым ребенком, рожденным внутри Tesla. Шерри раздумывали над тем, чтобы дать ей второе имя Тесс, однако отказались от этой идеи.

Этот случай доказал, что автопилот в Tesla призван помогать людям, а не участвовать в абсурдных экспериментах.