Породілля була не за кермом, а на пасажирському сидінні.

Жінка з Пенсільванії народила дитину на передньому пасажирському сидінні Tesla Model 3, поки її чоловік був за кермом — поки функція автопілота допомогала вести машину пдо лікарні.

Подія сталася ще у вересні цього року. Майбутня мама Іран Шеррі зранку відчула наближення пологів, однак наполягла, щоб її чоловік Кітінг Шеррі відвіз старшого 3-річного сина до школи. Однак коли він повернувся, пологи вже почалися, води відійшли. До лікарні було сім миль, однак по дорозі "процес пішов".

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За кермом був чоловік Кітінг, який активував автопілот у "Теслі". Ліву руку він тримав на кермі, а правою допомагав дружині у пологах. Поки вони доїхали до лікарні, дитина встигла народитися. Співробітники лікарні зустріли їх біля машини, і лікарі перерізали пуповину на передньому сидінні, перш ніж завезти пацієнтів всередину. Звичайно, в салоні довелося трохи прибрати.

Вважається, що дівчинка, яку вони назвали Мейв, є першою дитиною, народженою всередині Tesla. Шеррі розглядали дати їй друге ім’я Тесс, однак відмовились від цієї моделі.

Цей випадок довів, що автопілот у Tesla покликаний допомагати людям, а не брати участь у абсурдних експериментах.