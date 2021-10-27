Система автоматизованого управління називається Full-Self Driving Beta 10.3.1.

Виконавчий директор Ілон Маск підтвердив у Twitter, що Beta 10.3 була випущена ненадовго на вихідних і буде доступна власникам Tesla з ідеальними оцінками безпеки. Однак менше ніж через день після виходу Tesla повернулася до бета-версії 10.2. Reuters повідомляє, що тимчасова відмова від впровадження останньої бета-версії програмного забезпечення Full Self-Driving була пов’язана зі скаргами бета-тестерів, зокрема на поведінку системи “на деяких лівих поворотах на світлофорі”. Але розробники швидко виправили недолік і Маск заявив, що FSD Beta 10.3.1 вже розгортається.

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Крім проблем з поворотом ліворуч, власники Tesla, які тестували Beta 10.3, виявили, що вона регулярно видавала попередження про переднє зіткнення без потреби. Крім того, деякі транспортні засоби автоматично гальмували без причини, а деякі користувачі також стверджують, що втратили бета-версію програмного забезпечення після проблем з версією 10.3.

Коли Tesla представила систему автоматичного управління Full Self Beta 10.2, вона підтвердила, що лише один із 1000 власників мають оцінку безпеки 100/100 на кожні 100 миль пробігу, що дозволяє їм отримати доступ до новішої бета-версії. Оцінка безпеки визначається шляхом аналізу поведінки водія, бали знижуються за різке гальмування, небезпечно близьке слідування, агресивні повороти, попередження про зіткнення спереду та примусове відключення автопілота. Останнє ж оновлення також доступне для власників з оцінкою безпеки 99/100.