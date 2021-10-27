Система автоматизированного управления называется Full Self Driving Beta 10.3.1.

Исполнительный директор Илон Маск подтвердил в Twitter, что Beta 10.3 была выпущена ненадолго на выходных и будет доступна владельцам Tesla с идеальными оценками безопасности. Однако менее чем через день после выхода Tesla вернулась к бета-версии 10.2. Reuters сообщает, что временный отказ от внедрения последней бета-версии программного обеспечения Full Self-Driving был связан с жалобами бета-тестеров, в частности, на поведение системы "на некоторых левых поворотах на светофоре". Но разработчики быстро исправили недостаток и Маск заявил, что FSD Beta 10.3.1 уже разворачивается.

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Кроме проблем с поворотом налево, владельцы Tesla, тестировавшие Beta 10.3, обнаружили, что она регулярно выдавала предупреждение о переднем столкновении без надобности. Кроме того, некоторые транспортные средства автоматически тормозились без причины, а некоторые пользователи также утверждают, что потеряли бета-версию программного обеспечения после проблем с версией 10.3.

Когда Tesla представила систему автоматического управления Full Self Beta 10.2, она подтвердила, что только один из 1000 владельцев имеет оценку безопасности 100/100 на каждые 100 миль пробега, что позволяет получить доступ к более новой бета-версии. Оценка безопасности определяется путем анализа поведения водителя, баллы снижаются за резкое торможение, опасно близкое следование, агрессивные повороты, предупреждение столкновения спереди и принудительное отключение автопилота. Последнее обновление также доступно для владельцев с оценкой безопасности 99/100.