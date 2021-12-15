Чергова спроба неадекватів прославитись за допомогою автопілота Tesla може мати серйозні наслідки.

Справу можна розцінити як знущання над тваринами як серйозне порушення правил дорожнього руху.

В соціальних мережах виклали відео, на якому маленький песик сидить на місці водія Tesla Model X, що рухається на автопілоті. Така витівка піддає небезпеці не лише собачку, але й навколишніх учасників дорожнього руху, адже автопілот Tesla не розрахований на такі витівки, повідомляє electrek.

Блогер Блейк Мессік, який публікує дитячі трюки в TikTok і Youtube, поділився відео, на якому показано, як Tesla Model X їде дорогою, начебто на автопілоті, без водія на сидінні водія, крім собаки. Блогер запевняє, що випадково побачив цю сцену, однак, знаючи його попередні витівки, можна припустити, що він створив це відео сам чи з друзями.

До речі Tesla представила свій найбільш самостійний автопілот

В будь-якому випадку, якщо поліція зацікавиться цим випадком, то люди, які стоять за цим трюком, можуть отримати звинувачення за необережне водіння відповідно до законів Техасу. Крім того, ще за жорстоке поводження з тваринами.

Довідка Авто24

Tesla Autopilot — це не самокерована система, а система допомоги водієві, яка вимагає, щоб водій тримав кермо і завжди був готовий взяти контроль. Якщо водій не сидить на водійському сидінні, він, очевидно, не може швидко взяти під контроль і в результаті піддаватиме ризику всіх, хто знаходиться в транспортному засобі та навколо нього.