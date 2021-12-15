Очередная попытка неадекватов прославиться с помощью автопилота Tesla может иметь серьезные последствия.

Дело можно расценить как издевательство над животными и как серьезное нарушение правил дорожного движения.

В социальных сетях выложили видео, на котором маленький песик сидит на месте водителя Tesla Model X, которая движется на автопилоте. Такая выходка подвергает опасности не только собачку, но и окружающих участников дорожного движения, ведь автопилот Tesla не рассчитан на подобные выходки, сообщает electrek.

Блогер Блейк Мессик, который публикует детские трюки в TikTok и Youtube, поделился видео, на котором показано, как Tesla Model X едет по дороге, вроде бы на автопилоте, без водителя на сиденье, кроме собаки. Блогер уверяет, что случайно увидел эту сцену, однако, зная его предыдущие выходки, можно предположить, что он создал это видео сам или с друзьями.

Кстати Tesla представила свой самый самостоятельный автопилот

В любом случае, если полиция заинтересуется этим случаем, то люди, которые стоят за этим трюком, могут получить обвинения за неосторожное вождение в соответствии с законами Техаса. Кроме того, еще за жестокое обращение с животными.

Справка Авто24

Tesla Autopilot — это не самоуправляемая система, а система помощи водителю, которая требует, чтобы водитель держал руль и всегда был готов взять контроль. Если водитель не сидит на водительском сидении, он, очевидно, не может быстро взять авто под контроль и в результате будет подвергать риску всех, кто находится в транспортном средстве и вокруг него.