Tesla зарабатывает на одном автомобиле в 8 раз больше, чем Toyota. При этом по объемам продаж Tesla уступает японцам в 7,6 раза.

Прибыль Tesla по продаже одного автомобиля превысила аналогичную прибыль Toyota примерно в восемь раз в июле-сентябре 2022 года, пишет Nikkei Asia, которая ознакомилась с финансовыми отчетами компаний.

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В результате американский производитель электрокаров обошел японцев в квартальную прибыль. Это произошло впервые с 2010 года, когда Tesla начала торговаться на бирже. Не последнюю роль сыграли непредвиденные обстоятельства, вмешавшиеся в деятельность Toyota.

Tesla зарабатывает на одном автомобиле 9570 долларов, тогда как Toyota — всего 1200. Таким образом, по доходности автомобилей американский производитель выбился в лидеры рынка, обойдя даже Mercedes-Benz. Что касается объемов продаж, то Toyota с июля по сентябрь реализовала 2,62 миллиона машин, что в 7,6 раза больше чем результат Tesla – 344 тысячи.

При этом квартальная чистая прибыль Toyota составила 3,15 миллиарда долларов. Tesla за тот же период заработала 3,29 миллиарда долларов, впервые за 12 лет опередив японского конкурента.

Маржинальность автомобилей Tesla активно растет с апреля-июня 2021 года. Инвесторы реагируют положительно, а потому рыночная капитализация «Теслы» на сегодняшний день составляет 655 миллиардов долларов — это примерно втрое больше показателя Toyota. Кроме того, Tesla стала одним из самых прибыльных автопроизводителей мира: по чистой прибыли в третьем квартале она уступила Mercedes-Benz, но обошла таких гигантов, как BMW и Volkswagen.

Для Toyota же третий квартал финансового года оказался убыточным. Это резким ростом стоимости материалов и электричества и другими потерями. Чтобы поддержать падающую прибыль, Toyota намерена поднять цены на модели начального уровня: первым подорожание ощутят США, а затем оно достанется европейским рынкам.