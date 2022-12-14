Руководитель компании Илон Маск все больше занимается политикой. Из-за этого он может потерять часть поклонников.

Согласно недавнему опросу, многие поклонники демократов в США отказываются от Tesla, тогда как некоторые республиканцы становятся на сторону компании.

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The Wall Street Journal недавно поделился опросом Morning Consult, свидетельствующим о том, что имидж бренда испытывает большое давление, связанное с политикой. Вероятно, это связано с тем, что генеральный директор Илон Маск решил сделать политику одной из своих главных сосредоточений в Twitter, и теперь он разоблачает всяческую информацию из Twitter, которая в большинстве своем поддерживает правых.

Ранее Маск говорил, что не слишком вмешивается в политику. Более того, когда некоторое время назад он начал идти по этому пути в Twitter, многие поклонники попросили его прекратить это. Это связано с тем, что политика сейчас очень горячая, а слова и действия Маска явно не устраивают сторонников Байдена.

Приобретя Twitter, Маск, по сути, обнародовал, что его (и Twitter) обязанность – починить весь этот политический беспорядок, чтобы люди доверяли платформе и двигались вперед. Однако в процессе многие преданные поклонники Tesla, похоже, не разделяют взглядов Маска, в то время как их коллеги-республиканцы становятся новыми фанатами Tesla.

По данным Morning Consult, чистая приверженность Tesla среди демократов в США упала в среднем до 10,4% в этом месяце по сравнению со средними 24,8% в октябре. В то же время приверженность среди республиканцев возросла до 26,5% с 20% за тот же период.