В преддверии Нового года продажи Tesla упали, поэтому производитель предлагает скидки в 5-7,5 тысячи долларов. Пока только для клиентов из Северной Америки.

Tesla удваивает скидку до 7500 долларов США и предлагает скидку в 5000 канадских долларов в Канаде.



Конец года не самый лучший для продаж автомобилей, но в этом году ситуация еще хуже. Tesla прилагает все усилия, чтобы улучшить спрос на свои автомобили. Последним шагом стало удвоение скидки, предлагаемой клиентам из США, а также предоставление кредита на заправку и скидку в размере 5000 канадских долларов (около 3670 долларов США) в Канаде.

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Причины снижения спроса разные, но в США они в основном связаны с налоговыми льготами, вступающими в силу 1 января. Поскольку налоговая льгота предлагается только для электромобилей, приобретенных в следующем году, многие откладывали приобретение. Кроме того, несколько клиентов упраздняли свои незавершенные заказы, поскольку они не были уверены, что автомобили будут доставлены после 1 января 2023 года.

Какова бы ни была причина, падение спроса вызвало тревогу у Tesla, особенно когда запасы начали накапливаться. Действительно, теперь можно купить Tesla EV со склада, хотя раньше все продавалось "с конвейера".

Чтобы заставить людей забирать заказанные машины со склада, Tesla в начале декабря предложила скидку в 3750 долларов в США, что по стечению обстоятельств составило ровно половину налогового кредита IRA. Это не очень помогло, потому что через две недели он также добавил 10000 миль бесплатной зарядки Supercharging. Это эквивалент около 1000 долларов США, которые можно использовать в течение двух лет после доставки автомобиля.

Но этого все равно было недостаточно, потому что Tesla испытала потребность удвоить скидку, предлагаемую своим клиентам в США, до 7500 долларов. Это равняется полному налоговому кредиту IRA, к тому же 10 000 бесплатных миль Supercharging все еще действуют. Больше нет причин откладывать или отменять приобретения, связанные с налоговыми кредитами IRA.

Однако есть некоторые условия. Во-первых, скидка распространяется только на Model 3 и Model Y, хотя покупатели Model S и Model X все еще получают бесплатные мили Supercharging. Во-вторых, условия действуют только для транспортных средств, доставленных до 31 декабря. Это не проблема, потому что с этого момента действует налоговый кредит IRA, обеспечивающий подобное преимущество.

Канадские клиенты только наблюдали, как жители США получали эти скидки, но через несколько часов Тесла сделала подобное заявление и для них. Предложение не такое щедрое, как для американцев, но все равно привлекательное. В частности, канадцы получают такой же бесплатный кредит Supercharging. Скидка также более скромная – 5000 CAD (около 3670 USD). По данным канадских СМИ, в настоящее время в составе Tesla по всей Канаде более 200 автомобилей Model 3 и Model Y.