Володіння електромобілем не таке вже й дешеве як може здатись на перший погляд. Втім, якщо не рахувати ресурс батареї та високу вартість самого електромобіля, це усе одно дешевше, аніж традиційний автомобіль

Власник Tesla Model 3 називає седан, який багато людей досі вважають дорогим – «найвигіднішою угодою в історії автомобілебудування».

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Цей власник Model 3 купив свій автомобіль 26 грудня 2019 року, тож він володів ним майже три роки. За цей час він проїхав майже 100 тисяч кілометрів, що, мабуть, вражає. Це 32 тисячі кілометрів на рік, більше, ніж проїжджає середній водій.

У будь-якому разі власник каже, що він не мав уявлення, чого очікувати, коли вперше купив Tesla. Хоча тоді він був набагато дешевшим, ніж сьогодні, він все одно був дорогим автомобілем у порівнянні з аналогічними моделями з традиційним двигуном.

Тепер, коли він володів Model 3 протягом тривалого періоду часу, і він дійсно отримав від неї користь, настав час поділитися своїм досвідом. Він зберіг усі свої записи, щоб поділитися подробицями про кожен окремий долар, який він витратив. Ми говоримо про витрати на зарядку вдома, витрати на громадську зарядку, ремонт, технічне обслуговування тощо.

Однак вказані витрати можна назвати поточними. Вони не враховують зношення батареї яка є чи не найдорожчим елементом у електромобілі. Також власник не враховував втрату вартості електричного авто, адже трирічна тесла коштує значно менше ніж нова. Окрім цього власник Tesla не потрапляв у ДТП.

Відео є дуже інформативним і навіть містить деталі, не пов’язані із загальною вартістю Model 3, такі як комфорт, простір, якість, програмне забезпечення, погіршення роботи батареї та навіть загальна думка після багатьох років за кермом Tesla.

Відео показує, що власник заплатили 3617 доларів за зарядку Model 3 протягом трьох років. Він підрахував, що Honda Civic коштувала б приблизно 9000 доларів на паливо за той самий період часу. Йому не доводилося багато ремонтувати електромобіль, а обслуговування було мінімальним. За три роки він витратив трохи більше 3000 доларів на електромобіль. Витрати включали комплект колісних дисків та два комплекти шин, хоча він продав свої попередні шини та диски, щоб повернути трохи грошей.