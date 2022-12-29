Владение электромобилем не так уж дешево как может показаться на первый взгляд. Впрочем, если не считать ресурс батареи и высокую стоимость самого электромобиля, это все равно дешевле традиционного автомобиля.

Владелец Tesla Model 3 называет седан, который многие до сих пор считают дорогим «самым выгодным соглашением в истории автомобилестроения».

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Этот владелец Model 3 купил свой автомобиль 26 декабря 2019, поэтому он владел им почти три года. За это время он проехал почти 100 тысяч километров, что, по-видимому, впечатляет. Это 32 тысячи километров в год, больше, чем проезжает средний водитель.

В любом случае владелец говорит, что у него не было представления, чего ожидать, когда впервые купил Tesla. Хотя тогда он был намного дешевле, чем сегодня, он все равно был дорогим автомобилем по сравнению с аналогичными моделями с традиционным двигателем.

Теперь, когда он владел Model 3 в течение длительного периода времени, и он действительно получил от нее пользу, пора поделиться своим опытом. Он сохранил все свои записи, чтобы поделиться подробностями о каждом отдельном долларе, который он потратил. Мы говорим о расходах на зарядку дома, расходах на общественную зарядку, ремонт, техническое обслуживание и т.д.

Однако указанные расходы можно назвать текущими. Они не учитывают износ батареи, которая является самым дорогим элементом в электромобиле. Также владелец не учитывал потерю стоимости электрического авто, ведь трехлетняя тесла стоит значительно меньше новой. Кроме этого, владелец Tesla не попадал в ДТП.

Видео очень информативным и даже содержит детали, не связанные с общей стоимостью Model 3, такие как комфорт, пространство, качество, программное обеспечение, ухудшение работы батареи и даже общее мнение после многих лет за рулем Tesla.

Видео показывает, что владелец заплатил 3617 долларов за зарядку Model 3 в течение трех лет. Он подсчитал, что Honda Civic стоила бы примерно 9000 долларов на топливо за тот же период времени. Ему не приходилось многое ремонтировать электромобиль, а обслуживание было минимальным. За три года он потратил чуть больше 3000 долларов на электромобиль. Расходы включали в себя комплект колесных дисков и два комплекта шин, хотя он продал свои предыдущие шины и диски, чтобы вернуть немного денег.