Электромобили теряют цену быстрее, чем машины с двигателями внутреннего сгорания.

Цены на б/у Tesla падают быстрее, чем на б/у автомобили других марок, сообщает Reuters со ссылкой на данные Edmunds.

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В июле подержанная Model 3, S, X или Y в среднем стоила $67 297. Но к ноябрю цены упали на 17%. Прайсы на другие подержанные авто также снижаются, но не так быстро – в среднем на 4% за аналогичный период.

К тому же, по данным Edmunds, на вторичном рынке электромобили Tesla ожидают покупателя дольше автомобилей других марок: 50 дней против 38 дней.

Потеря стоимости б/у Tesla может повлиять на спрос на новые авто бренда, отмечает Карл Брауэр, исполнительный редактор автомобильной поисковой системы и SeeCars.сom.

В декабре компания снизила стоимость некоторых своих автомобилей в США на $3750, а уже через неделю удвоила скидку до $7500.