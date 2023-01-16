У румынского "бюджетника" появилась новая топ-версия. Электромобиль Dacia стал в полтора раза более мощным.

В Брюсселе дебютировала модификация Extreme с форсированным электродвигателем и расширенным набором базового оборудования. Цена во Франции увеличилась на семь процентов до 22 300 евро. Внешние особенности новинки - медный декор, украсивший интерьер и экстерьер, задние парктроники, переливающиеся молдинги и оригинальные коврики.

Читайте также: Электромобили Tesla обесцениваются быстрее традиционных авто

Dacia Spring продается в Европе около двух лет, так что пора расширить линейку. Теперь покупатели могут выбирать мощность электромотора: базовая пятидверка оснащается 44-сильным агрегатом, а топ-версия Extreme – 65-сильным. Также отличается передаточное отношение редуктора.

Тяговая батарея емкостью 27,4 киловатт-часа безальтернативна, и с более мощным двигателем автономность сокращается с 230 до 220 километров (WLTP). Заплатив за топ-комплектацию, не придется использовать для навигации смартфон, ведь в салоне появится медиасистема с 7-дюймовым тачскрином и камерой заднего вида, электрорегулировка зеркал и кондиционер.

Около 80 процентов европейских покупателей Dacia Spring выбирали топ-версию, поэтому модификация Extreme имеет шансы стать популярной. В прошлом году «бюджетник» Renault Group вошел в десятку самых популярных европейских электромобилей, а в субкомпактном классе уступил только Fiat 500e и Peugeot e-208.