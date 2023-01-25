Практика подписки на определенные функции в автомобиле, которая сейчас активно распространяется в премиум-сегменте, вызывает неоднозначную реакцию. Некоторые автопроизводители даже высмеивают коллег за эти действия.

Dacia, бренд французского Renault, тролит определенных автопроизводителей с намеком на подписки, разблокирующие определенные функции. В британских автосалонах бренда подарят грелки всем желающим.

Читайте также: Электрический кроссовер Dacia получил самую мощную версию

Dacia говорит, что она известна своей простотой и будет избегать практики подписок, позволяя клиентам получить доступ ко всему, не беспокоясь о платных услугах. Производитель недорогих автомобилей отмечает, что флагманские версии Sandero Stepway, Duster и Jogger имеют подогрев передних сидений в стандартной комплектации.

Грелки же будут доступны в дилерских центрах Dacia в Брент-Кросс (Лондон), Тринити-Вэй (Манчестер) и Фэндрод-Вэй (Суонси) с 1 по 2 февраля с 9:00 до 16:00. Каждый выставочный зал раздаст 25 так называемых спасателей сидений с подогревом по принципу «кто первый пришел тот и получил». Люди не будут вынуждены покупать у дилеров, которые будут предлагать один товар на человека.

Бренд-директор Dacia в Великобритании Люк Брод говорит: «Спасатели с подогревом сидений – это немного весело, но они подчеркивают направление, в котором движется более широкая индустрия по доступу к функциям на основе подписки. Просить кого-нибудь доплатить за активацию установленного на заводе оборудования, конечно, это не о Dacia».