Кроссовер Dacia Spring очень популярен в Европе, куда он поставляется из Китая. В некоторых странах он стоит от 13 000 долларов. Это один из самых дешевых электромобилей в Европе.

Недавно электрокроссовер стал героем ролика, опубликованного в группе Dacia Spring Romania в Facebook. В нем снят процесс горения электромобиля. Этот случай стал первым в Румынии и вторым в Европе. Первое самовозгорание Dacia Spring произошло в ноябре 2022 года в Италии. Автомобиль загорелся на стоянке во время зарядки.

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По словам владельца румынского кроссовера, автомобиль загорелся 11 мая около 17:00, когда в салоне находились его жена и сын. Она как раз везла ребенка из школы домой. Приблизительно в 300 метрах от дома женщина услышала громкий шум и шипение, а из-под автомобиля, в районе батареи, появился густой дым. Остановившись у дома, женщина вместе с сыном быстро вышли, а уже через 15 минут от Dacia Spring остался лишь обгорелый каркас.

Прибывшие на место пожарные решили, что причиной возгорания было короткое замыкание, но владелец уверен, что во всем виноват аккумуляторный блок. Кто из них будет прав, установят эксперты и группа инженеров с главного завода Dacia в Миовене, Румыния, которые приедут осмотреть место пожара.

К счастью, во время инцидента никто не пострадал. По словам владельцев, они никогда больше не сядут в Dacia Spring, хотя до этого случая в течение полутора лет с момента покупки никаких проблем с автомобилем у них не было. Хозяин всегда заряжал его дома и успел наездить 36 000 км.