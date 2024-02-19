Новинку Dacia Spring вже охрестили «міні-дастером» за схожий дизайн екстер'єру.

Популярний електрокар румунської Dacia порідниться з Duster. Spring EV — поки що єдиний електрокар у модельній лінійці Dacia, який є трохи перелицьованим Renault Kwid K-ZE.

Читайте також: Dacia оновила Sandero, Jogger та Logan

На європейському ринку модель продається з 2021 року і користується популярністю, обганяючи з продажу свого найближчого конкурента Peugeot e-208. Тепер же британський підрозділ Dacia анонсував оновлений Spring EV, а можливо, і нове покоління. Прем'єра запланована на 21 лютого.

Видання Motor1.com припускає, що йдеться саме про нове покоління електричного Spring. Він збільшиться в розмірах і приміряє брутальніший дизайн, через що буде схожий на зменшений Duster. В останнього кросовер може запозичити і оформлення інтер'єру, зокрема останню версію мультимедійної системи, а можливо, і цифрову панель приладів.

Журналісти не виключають, що новий Spring EV перебереться на оновлену версію колишньої платформи CMF-AEV, стане легше і матиме нові системи безпеки. Крім того, електрокросу можуть додати потужності і зробити його далекобійнішим. Але офіційного підтвердження цьому поки що немає.

Індійський Autocar у свою чергу дотримується версії, що Spring EV лише переживе рестайлінг і стане таким собі «міні-Дастером». На поки що єдиному тизері журналісти розглянули дорожній просвіт, що збільшився, і більші колеса.

Актуальний Spring EV доступний у двох модифікаціях, стандартній з 45-сильним електромотором та «екстремальною» Extreme з електродвигуном, потужність якого збільшена до 65 кінських сил. Місткість батареї становить 26,8 кіловат-години, а запас ходу варіюється від 220 до 230 кілометрів залежно від версії.