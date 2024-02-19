Румунський автовиробник Dacia, що належить Renault, оновив лінійку своїх флагманських моделей. Оновлені моделі отримали нові комплектації, оновлений дизайн екстер’єру та інтер’єру та нові функції активної й пасивної безпеки.

Dacia Sandero отримала комплектацію Journey з оздобленням Stepway Extreme, антеною “акулячим плавником”, новими легкосплавними дисками, клімат-контролем, камерою заднього виду, накладкою на порогах та тримачем для смартфона.

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Оновлені моделі отримали оновлену колірну палітру: новий бежевий Safari є ексклюзивним кольором для Sandero Stepway, а сірий колір Shale Grey, який раніше був виключно в моделі Jogger та зелений Cedar Green тепер доступні для всіх моделей.

Dacia Logan 2024

Нові системи безпеки були запроваджені в усіх нових моделях. Перелік оновлень містить: відеореєстратор, систему розпізнавання дорожніх знаків із попередженням про швидкість, систему попередження про виїзд зі смуги руху та утримання у смузі руху, систему допомоги при паркуванні ззаду, датчики світла та дощу, удосконалена система екстреного гальмування.

Dacia Sandero 2024

Оновлені автомобілі отримали порти USB-C в салоні, для швидкої зарядки смартфонів, а модель Jogger HYBRID 140 оснащена абсолютно новою 7-дюймовою панеллю приладів, яка вперше була помічена новому Duster.

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Також Dacia Jogger HYBRID 140 отримав нову функцію E-SAVE, яку можна використовувати для встановлення цільового рівня заряду батареї (~70%), щоб зберегти достатньо енергії для подальшої подорожі.

Dacia Jogger HYBRID 140

Dacia Sandero є лідером продажів з 2017 року та №2 у європейських продажах у 2023 році. Загалом, за всю історію існування моделі було продано 3 мільйони одиниць. Версія Sandero Stepway становить дві третини продаваних Sandero, а модель Jogger перевищила показник в 100 000 проданих одиниць.