Машина без заднього ряду сидінь має об'єм для перевезення 1000 л масою понад 350 кг.

Dacia випустила комерційну версію електромобіля Spring. Вона призначена для власників магазинів та служб доставки.

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Головна відмінність комерційної версії від пасажирської – відсутність заднього сидіння. Двері та скло в них залишилось, як у звичайної версії. Комерційна версія забезпечує максимальний об’єм у 1000 л масою “понад 350 кг”. При цьому запас ходу електромобіля аналогічний “пасажиру” – 230 км у змішаному циклі WLTP і до 305 км у міському циклі WLTP.

Залежно від країни, службова версія Spring:

має передню та задньою решітку в салоні та петлі для кріплення,

або перероблена компанією Qstomize 4-місну базову версію Spring на 2-місну універсальну версію (клас M1).

Dacia Spring в Україну офіційно не поставляється.