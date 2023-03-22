В Законі викладено визначення електричних транспортних засобів, полегшено доступ до електричної інфраструктури для зарядних станцій, а також визначено строки переходу громадського транспорту на екологічно чисті види енергії.
Закон про розвиток електромобільності в Україні має назву “Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів”. Він підписаний президентом 17.03.2023 р.
В ньому розвиток електромобілів та інфраструктури станцій зарядки електромобілів визнається пріоритетом формування державної політики у сфері автомобільного транспорту. Автор та ведуча YouTube-каналу про електромобільність Green Mobility Марина Китіна розповіла про основні дефініції Закону.
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Закон складається з таких частин:
- дефініції, тобто визначення термінології електромобільності;
- громадський транспорт, в частині поступового переходу з дизельних автобусів на електробуси;
- зарядні станції для електромобілів - встановлення та підключення, фінансові стимули;
- розміщення зарядних станцій для електромобілів на парковках у житлових комплексах та ОСББ.
Дефініції
Відтепер на рівні Закону надано визначення таким термінам:
- електромобіль;
- автомобіль з водневим паливним елементом (коміркою);
- електробус;
- електромобіль вантажний;
- низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб;
- легкий персональний електричний транспортний засіб.
- зарядна станція для електромобілів.
”Відсутність будь-яких роз'яснень та нормативних документів, які б встановлювали правила розміщення, облаштування та приєднання до існуючих енергомереж, завжди було вагомою перепоною на шляху розвитку зарядної інфраструктури, – пояснює Мирина Китіна. – Це часто призводило до заборони встановлення ЕЗС з боку комунальних або державних органів. Але, нарешті ці питання врегульовані, спрощені та зафіксовані згідно процедури”.
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Електрозаправки
Держава заклала декілька фінансових стимулів та ініціатив, які нададуть додатковий поштовх розвитку зарядної інфраструктури.
- тимчасово до 1 січня 2025 буде суттєво знижена вартість за приєднання до електромереж.
- компанії, які мають на своєму балансі зарядні станції, зможуть трохи зекономити на податках, завдяки зменшеному до трьох років терміну амортизації обладнання ЕЗС.
- до 31 грудня 2025 року потрібно розробити плани встановлення ЕЗС на стоянках та у гаражах державних та комунальних підприємств, а до 31 грудня 2024 року встановити їх.
Це надасть можливість у майбутньому закуповувати для потреб використання у державному секторі більше електромобілів.
Взагалі, парковки та стоянки у майбутньому повинні стати основним місцем, де буде можливість підзарядки електромобілів, адже за статистикою автівки в умовах міської експлуатації 90-95% часу проводять на парковках або стоянках. Тому у цьому законі закладена норма облаштування 50% паркувальних місць з зарядними станціями для електромобілів у новобудовах.
Також у законі чітко прописана можливість встановлення ЕЗС біля багатоквартирних будинків, ОСББ. Ця норма зобов'язує власників зарядних станцій передбачити технічну можливість обмеження ЕЗС за часом та потужністю, щоб не перевантажувати будинкові електромережі в час пікових навантажень. Тобто встановлюватись будуть тільки ті станції, які підтримують функцію динамічного балансування.
Громадський транспорт
Згідно з даними Міністерства інфраструктури України, близько 60% забруднюючих речовин в повітря, яке здійснює автомобільний транспорт, припадає на автомобілі юридичних осіб.
Але вони становлять лише 10,6% від загальної кількості автомобілів, що перебувають на обліку в Україні. До них належать автобуси та вантажні автомобілі повною масою до 7,5 тонн, на які припадає найбільший відсоток вантажних перевезень у містах.
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І якщо вантажні електромобілі ще недостатньо присутні на ринку, то електробуси вже давно є на ринку автомобільного транспорту, в тому числі українських виробників. Це достатня підстава для започаткування їх масового використання в Україні вже найближчим часом.
В Законі передбачається поступовий перехід від використання дизельних автобусів до використання автобусів з нульовим рівнем викидів забруднюючих речовин, а саме електробусів або автобусів на водневих паливних елементах.
Цей «зелений» перехід запланований до 2036 року, коли пропонується повністю заборонити використання автобусів з ДВЗ в українських містах.