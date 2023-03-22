В Законі викладено визначення електричних транспортних засобів, полегшено доступ до електричної інфраструктури для зарядних станцій, а також визначено строки переходу громадського транспорту на екологічно чисті види енергії.

Закон про розвиток електромобільності в Україні має назву “Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів”. Він підписаний президентом 17.03.2023 р.

В ньому розвиток електромобілів та інфраструктури станцій зарядки електромобілів визнається пріоритетом формування державної політики у сфері автомобільного транспорту. Автор та ведуча YouTube-каналу про електромобільність Green Mobility Марина Китіна розповіла про основні дефініції Закону.

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Закон складається з таких частин:

  1. дефініції, тобто визначення термінології електромобільності;
  2. громадський транспорт, в частині поступового переходу з дизельних автобусів на електробуси;
  3. зарядні станції для електромобілів - встановлення та підключення, фінансові стимули;
  4. розміщення зарядних станцій для електромобілів на парковках у житлових комплексах та ОСББ.

Дефініції

Відтепер на рівні Закону надано визначення таким термінам:

  • електромобіль;
  • автомобіль з водневим паливним елементом (коміркою);
  • електробус;
  • електромобіль вантажний;
  • низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб;
  • легкий персональний електричний транспортний засіб.
  • зарядна станція для електромобілів.

”Відсутність будь-яких роз'яснень та нормативних документів, які б встановлювали правила розміщення, облаштування та приєднання до існуючих енергомереж, завжди було вагомою перепоною на шляху розвитку зарядної інфраструктури, – пояснює Мирина Китіна. – Це часто призводило до заборони встановлення ЕЗС з боку комунальних або державних органів. Але, нарешті ці питання врегульовані, спрощені та зафіксовані згідно процедури”.

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Електрозаправки

Держава заклала декілька фінансових стимулів та ініціатив, які нададуть додатковий поштовх розвитку зарядної інфраструктури.

  • тимчасово до 1 січня 2025 буде суттєво знижена вартість за приєднання до електромереж.
  • компанії, які мають на своєму балансі зарядні станції, зможуть трохи зекономити на податках, завдяки зменшеному до трьох років терміну амортизації обладнання ЕЗС.
  • до 31 грудня 2025 року потрібно розробити плани встановлення ЕЗС на стоянках та у гаражах державних та комунальних підприємств, а до 31 грудня 2024 року встановити їх.

Це надасть можливість у майбутньому закуповувати для потреб використання у державному секторі більше електромобілів.

Взагалі, парковки та стоянки у майбутньому повинні стати основним місцем, де буде можливість підзарядки електромобілів, адже за статистикою автівки в умовах міської експлуатації 90-95% часу проводять на парковках або стоянках. Тому у цьому законі закладена норма облаштування 50% паркувальних місць з зарядними станціями для електромобілів у новобудовах.

Також у законі чітко прописана можливість встановлення ЕЗС біля багатоквартирних будинків, ОСББ. Ця норма зобов'язує власників зарядних станцій передбачити технічну можливість обмеження ЕЗС за часом та потужністю, щоб не перевантажувати будинкові електромережі в час пікових навантажень. Тобто встановлюватись будуть тільки ті станції, які підтримують функцію динамічного балансування.

Громадський транспорт

Згідно з даними Міністерства інфраструктури України, близько 60% забруднюючих речовин в повітря, яке здійснює автомобільний транспорт, припадає на автомобілі юридичних осіб.

Але вони становлять лише 10,6% від загальної кількості автомобілів, що перебувають на обліку в Україні. До них належать автобуси та вантажні автомобілі повною масою до 7,5 тонн, на які припадає найбільший відсоток вантажних перевезень у містах.

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І якщо вантажні електромобілі ще недостатньо присутні на ринку, то електробуси вже давно є на ринку автомобільного транспорту, в тому числі українських виробників. Це достатня підстава для започаткування їх масового використання в Україні вже найближчим часом.
В Законі передбачається поступовий перехід від використання дизельних автобусів до використання автобусів з нульовим рівнем викидів забруднюючих речовин, а саме електробусів або автобусів на водневих паливних елементах.

Цей «зелений» перехід запланований до 2036 року, коли пропонується повністю заборонити використання автобусів з ДВЗ в українських містах.