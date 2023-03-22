В Законі викладено визначення електричних транспортних засобів, полегшено доступ до електричної інфраструктури для зарядних станцій, а також визначено строки переходу громадського транспорту на екологічно чисті види енергії.

Закон про розвиток електромобільності в Україні має назву “Про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності і розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів”. Він підписаний президентом 17.03.2023 р.

В ньому розвиток електромобілів та інфраструктури станцій зарядки електромобілів визнається пріоритетом формування державної політики у сфері автомобільного транспорту. Автор та ведуча YouTube-каналу про електромобільність Green Mobility Марина Китіна розповіла про основні дефініції Закону.

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Закон складається з таких частин:

дефініції, тобто визначення термінології електромобільності; громадський транспорт, в частині поступового переходу з дизельних автобусів на електробуси; зарядні станції для електромобілів - встановлення та підключення, фінансові стимули; розміщення зарядних станцій для електромобілів на парковках у житлових комплексах та ОСББ.

Дефініції

Відтепер на рівні Закону надано визначення таким термінам:

електромобіль;

автомобіль з водневим паливним елементом (коміркою);

електробус;

електромобіль вантажний;

низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб;

легкий персональний електричний транспортний засіб.

зарядна станція для електромобілів.

”Відсутність будь-яких роз'яснень та нормативних документів, які б встановлювали правила розміщення, облаштування та приєднання до існуючих енергомереж, завжди було вагомою перепоною на шляху розвитку зарядної інфраструктури, – пояснює Мирина Китіна. – Це часто призводило до заборони встановлення ЕЗС з боку комунальних або державних органів. Але, нарешті ці питання врегульовані, спрощені та зафіксовані згідно процедури”.

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Електрозаправки

Держава заклала декілька фінансових стимулів та ініціатив, які нададуть додатковий поштовх розвитку зарядної інфраструктури.

тимчасово до 1 січня 2025 буде суттєво знижена вартість за приєднання до електромереж.

компанії, які мають на своєму балансі зарядні станції, зможуть трохи зекономити на податках, завдяки зменшеному до трьох років терміну амортизації обладнання ЕЗС.

до 31 грудня 2025 року потрібно розробити плани встановлення ЕЗС на стоянках та у гаражах державних та комунальних підприємств, а до 31 грудня 2024 року встановити їх.

Це надасть можливість у майбутньому закуповувати для потреб використання у державному секторі більше електромобілів.

Взагалі, парковки та стоянки у майбутньому повинні стати основним місцем, де буде можливість підзарядки електромобілів, адже за статистикою автівки в умовах міської експлуатації 90-95% часу проводять на парковках або стоянках. Тому у цьому законі закладена норма облаштування 50% паркувальних місць з зарядними станціями для електромобілів у новобудовах.

Також у законі чітко прописана можливість встановлення ЕЗС біля багатоквартирних будинків, ОСББ. Ця норма зобов'язує власників зарядних станцій передбачити технічну можливість обмеження ЕЗС за часом та потужністю, щоб не перевантажувати будинкові електромережі в час пікових навантажень. Тобто встановлюватись будуть тільки ті станції, які підтримують функцію динамічного балансування.

Громадський транспорт

Згідно з даними Міністерства інфраструктури України, близько 60% забруднюючих речовин в повітря, яке здійснює автомобільний транспорт, припадає на автомобілі юридичних осіб.

Але вони становлять лише 10,6% від загальної кількості автомобілів, що перебувають на обліку в Україні. До них належать автобуси та вантажні автомобілі повною масою до 7,5 тонн, на які припадає найбільший відсоток вантажних перевезень у містах.

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І якщо вантажні електромобілі ще недостатньо присутні на ринку, то електробуси вже давно є на ринку автомобільного транспорту, в тому числі українських виробників. Це достатня підстава для започаткування їх масового використання в Україні вже найближчим часом.

В Законі передбачається поступовий перехід від використання дизельних автобусів до використання автобусів з нульовим рівнем викидів забруднюючих речовин, а саме електробусів або автобусів на водневих паливних елементах.

Цей «зелений» перехід запланований до 2036 року, коли пропонується повністю заборонити використання автобусів з ДВЗ в українських містах.