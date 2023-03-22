Як тепер модно серед високотехнологічних виробів, цей робот використовує штучний інтелект.

Hyundai розробила робота для зарядки електромобілів, який автоматично підключається за допомогою алгоритму штучного інтелекту на основі 3D-камери.

Електромобілі нового покоління Hyundai IONIQ 5 та IONIQ 6 минулого року продались у кількості понад 100 000 одиниць у всьому світі. Для них Hyundai розробила зарядний робот.

Також цікаво у США також створили такого робота

ACR — це однорукий робот, який використовує алгоритм штучного інтелекту на основі 3D-камери, щоб підключатися до електромобілів і автоматично заряджати їх. Перегляньте, як це працює з IONIQ 6, у відео:

На відео IONIQ 6 самостійно паркується за допомогою дистанційної системи допомоги при паркуванні (RSPA), потім відчиняється кришка бездротової зарядки. Робот розпізнає зарядний порт, щоб визначити, де під`єднати автомобіль. Після завершення заряджання робот знімає зарядний пристрій і повертається у вертикальне положення, закриваючи зарядний порт автомобіля.

Робототехнічна лабораторія компанії враховувала багато змінних для ACR, включаючи місце паркування автомобіля, погоду, потенційні перешкоди та вагу зарядного кабелю для максимального досвіду.

В результаті робот може працювати в будь-якому середовищі з водонепроникністю та пилонепроникністю IP65 та діагностувати деякі несправності.



Hyundai не єдиний, хто розробляє робота для автоматичної зарядки вашого електромобіля. Раніше подібні продукти показували Ford та Ram, а Tesla запропонувала ідею «змінного зарядного пристрою».

Роботизовані зарядні пристрої, ймовірно, не будуть розповсюджені у великих масштабах, але для тих, хто цього потребує (інваліди, люди похилого віку, автопарки), це потенційно може бути корисним.