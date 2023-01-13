Компанія Ram Trucks знає, що її водії не завжди хочуть підключати зарядні пристрої самостійно, тому створили робота для цього.

Коли ви думаєте про зарядку електромобіля, ви зазвичай не уявляєте роботів. Але у своєму прагненні зробити процес заряджання свого нового електричного пікапа Ram Revolution максимально зручним, Ram Trucks представила робота, який може автономно заряджати ваш електромобіль.

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Індуктивний автономний зарядний робот, він же «Ram Charger», який самостійно підключає електромобіль до зарядної мережі. Зарядний робот Ram максимально спростить зарядку вдома, виявляючи потреби в зарядці автомобіля та автоматично переміщаючись на місце та вирівнюючи себе під ним, щоб почати зарядку.

Ще важливіше, що робот-зарядний пристрій Ram матиме можливість інтелектуального заряджання, що дозволить йому посилати енергію в години не пікового навантаження (нічного тарифу).

Зарядний пристрій Robo-EV, розроблений компанією EFI Automotive протягом останніх п’яти років, має радіус дії від 5 до 10 метрів із можливістю заряджати кілька електромобілів.

У компанії кажуть, що інноваційна система покращує ефективність на 97% при контакті під транспортним засобом порівняно з системами з повітряними проміжками. Робот забезпечує зв’язок першого рівня з автомобілем і включає інтелект, щоб уникати перешкод.

Запланована потужність зарядки становить 7 кВт, але її можна збільшити. Виробництво роботизованого зарядного пристрою заплановано на 2025 рік, через рік після появи електричної вантажівки Ram Revolution.