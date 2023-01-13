Компания Ram Trucks знает, что водители не всегда хотят подключать зарядные устройства самостоятельно, поэтому создали работа для этого.

Когда вы думаете о зарядке электромобиля, вы обычно не представляете роботов. Но в своем стремлении сделать процесс подзарядки своего нового электрического пикапа Ram Revolution максимально удобным, Ram Trucks представила работа, которая может автономно заряжать ваш электромобиль.

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Индуктивный автономный зарядный робот, он же Ram Charger, который самостоятельно подключает электромобиль к зарядной сети. Зарядный робот Ram максимально упростит зарядку дома, выявляя потребности в зарядке автомобиля и автоматически перемещаясь на место и выравнивая себя под ним, чтобы начать зарядку.

Что еще более важно, что робот-зарядное устройство Ram будет иметь возможность интеллектуальной зарядки, что позволит ему посылать энергию в часы не пиковой нагрузки (ночного тарифа).

Зарядное устройство Robo-EV, разработанное компанией EFI Automotive за последние пять лет, имеет радиус действия от 5 до 10 метров с возможностью заряжать несколько электромобилей.

В компании говорят, что инновационная система улучшает эффективность на 97% при контакте под транспортным средством по сравнению с системами с воздушными интервалами. Робот обеспечивает связь первого уровня с автомобилем и включает интеллект во избежание помех.

Планируемая мощность зарядки составляет 7 кВт, но ее можно увеличить. Производство роботизированного зарядного устройства запланировано на 2025 год, через год после появления электрического грузовика Ram Revolution.