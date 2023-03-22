Как сейчас модно среди высокотехнологичных изделий, этот робот использует искусственный интеллект.

Hyundai разработала работу по зарядке электромобилей, который автоматически подключается с помощью алгоритма искусственного интеллекта на основе 3D-камеры.

Электромобили нового поколения Hyundai IONIQ 5 и IONIQ 6 в прошлом году продались в количестве более 100 000 единиц по всему миру. Для них Hyundai разработала зарядный робот.

Также интересно в США также создали такого робота

ACR – это однорукий робот, использующий алгоритм искусственного интеллекта на основе 3D-камеры, чтобы подключаться к электромобилям и автоматически заряжать их. Просмотрите, как это работает с IONIQ 6, в видео:

На видео IONIQ 6 самостоятельно паркуется с помощью дистанционной системы помощи при парковке (RSPA), затем открывается крышка беспроводной зарядки. Робот распознает зарядный порт, чтобы определить, где подключить автомобиль. После завершения зарядки робот снимает зарядное устройство и возвращается в вертикальное положение, закрывая зарядный порт автомобиля.

Робототехническая лаборатория компании учитывала много переменных для ACR, включая парковку автомобиля, погоду, потенциальные помехи и вес зарядного кабеля для максимального опыта.

В результате робот может работать в любой среде с водонепроницаемостью IP65 и пыленепроницаемостью и диагностировать некоторые неисправности.



Hyundai не единственный, кто разрабатывает работу для автоматической зарядки вашего электромобиля. Ранее подобные продукты показывали Ford и Ram, а Tesla предложила идею сменного зарядного устройства.

Роботизированные зарядные устройства, вероятно, не будут распространены в больших масштабах, но для тех, кто в этом нуждается (инвалиды, пожилые люди, автопарки), это потенциально может быть полезным.