В Законе изложено определение электрических транспортных средств, облегчен доступ к электрической инфраструктуре для зарядных станций, а также определены сроки перехода общественного транспорта на экологически чистые виды энергии.
Закон о развитии электромобильности в Украине называется “ О некоторых вопросах использования транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, и внесении изменений в некоторые законы Украины о преодолении топливной зависимости и развитии электрозарядной инфраструктуры и электрических транспортных средств”. Он подписан президентом 17.03.2023г.
В нем развитие электромобилей и инфраструктуры станций зарядки электромобилей признается приоритетом формирования государственной политики в сфере автомобильного транспорта. Автор и ведущая YouTube-канала об электромобильности Green Mobility Марина Китина рассказала об основных дефинициях Закона.
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Закон состоит из следующих частей:
- дефиниции, то есть определение терминологии электромобильности;
- общественный транспорт, постепенный переход с дизельных автобусов на электробусы;
- зарядные станции для электромобилей – установка и подключение, финансовые стимулы;
- размещение зарядных станций для электромобилей на парковках в жилых комплексах и ОСМД.
Дефиниции
Теперь на уровне Закона дано определение следующим терминам:
- электромобиль;
- автомобиль с водородным топливным элементом (ячейкой);
- электробус;
- электромобиль грузовой;
- низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство;
- легкое персональное электрическое транспортное средство.
- зарядная станция для электромобилей
”Отсутствие каких-либо разъяснений и нормативных документов, устанавливающих правила размещения, обустройства и присоединения к существующим энергосетям всегда было весомым препятствием на пути развития зарядной инфраструктуры, – объясняет Мирина Китина. – Это часто приводило к запрету на установку ЕСС со стороны коммунальных или государственных органов. Но, наконец, эти вопросы урегулированы, упрощены и зафиксированы согласно процедуре”.
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Электрозаправки
Государство заложило несколько финансовых стимулов и инициатив, которые дадут дополнительный толчок развитию зарядной инфраструктуры.
- временно до 1 января 2025 г. будет существенно снижена стоимость за присоединение к электросетям.
- компании, имеющие на своем балансе зарядные станции, смогут немного сэкономить на налогах благодаря уменьшенному до трех лет сроку амортизации оборудования ЕСС.
- до 31 декабря 2025 г. нужно разработать планы установления ЭСС на стоянках и в гаражах государственных и коммунальных предприятий, а до 31 декабря 2024 г. установить их.
Это позволит в будущем закупать для использования в государственном секторе больше электромобилей.
Вообще парковки и стоянки в будущем должны стать основным местом, где будет возможность подзарядки электромобилей, ведь по статистике автомобиля в условиях городской эксплуатации 90-95% времени проводят на парковках или стоянках. Поэтому в этом законе заложена норма устройства 50% парковочных мест с зарядными станциями для электромобилей в новостройках.
Также в законе четко прописана возможность установки ЭСС возле многоквартирных домов, ОСМД. Эта норма обязывает владельцев зарядных станций предусмотреть техническую возможность ограничения ЭСС по времени и мощности, чтобы не перегружать домовые сети во время пиковых нагрузок. То есть устанавливаться будут только станции, которые поддерживают функцию динамической балансировки.
Общественный транспорт
Согласно данным Министерства инфраструктуры Украины, около 60% загрязняющих веществ в воздухе, осуществляемом автомобильным транспортом, приходится на автомобили юридических лиц.
Но они составляют всего 10,6% от общего количества состоящих на учете в Украине автомобилей. К ним относятся автобусы и грузовые автомобили полной массой до 7,5 тонны, на которые приходится наибольший процент грузовых перевозок в городах.
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И если грузовые электромобили еще недостаточно присутствуют на рынке, то электробусы уже давно находятся на рынке автомобильного транспорта, в том числе украинских производителей. Это достаточное основание для начала их массового использования в Украине уже в ближайшее время.
Закон предусматривает постепенный переход от использования дизельных автобусов к использованию автобусов с нулевым уровнем выбросов загрязняющих веществ, а именно электробусов или автобусов на водородных топливных элементах.
Этот «зеленый» переход намечен до 2036 года, когда предлагается полностью запретить использование автобусов с ДВС в украинских городах.