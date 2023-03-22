В Законе изложено определение электрических транспортных средств, облегчен доступ к электрической инфраструктуре для зарядных станций, а также определены сроки перехода общественного транспорта на экологически чистые виды энергии.

Закон о развитии электромобильности в Украине называется “ О некоторых вопросах использования транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, и внесении изменений в некоторые законы Украины о преодолении топливной зависимости и развитии электрозарядной инфраструктуры и электрических транспортных средств”. Он подписан президентом 17.03.2023г.

В нем развитие электромобилей и инфраструктуры станций зарядки электромобилей признается приоритетом формирования государственной политики в сфере автомобильного транспорта. Автор и ведущая YouTube-канала об электромобильности Green Mobility Марина Китина рассказала об основных дефинициях Закона.

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Закон состоит из следующих частей:

дефиниции, то есть определение терминологии электромобильности; общественный транспорт, постепенный переход с дизельных автобусов на электробусы; зарядные станции для электромобилей – установка и подключение, финансовые стимулы; размещение зарядных станций для электромобилей на парковках в жилых комплексах и ОСМД.

Дефиниции

Теперь на уровне Закона дано определение следующим терминам:

электромобиль;

автомобиль с водородным топливным элементом (ячейкой);

электробус;

электромобиль грузовой;

низкоскоростное легкое электрическое транспортное средство;

легкое персональное электрическое транспортное средство.

зарядная станция для электромобилей

”Отсутствие каких-либо разъяснений и нормативных документов, устанавливающих правила размещения, обустройства и присоединения к существующим энергосетям всегда было весомым препятствием на пути развития зарядной инфраструктуры, – объясняет Мирина Китина. – Это часто приводило к запрету на установку ЕСС со стороны коммунальных или государственных органов. Но, наконец, эти вопросы урегулированы, упрощены и зафиксированы согласно процедуре”.

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Электрозаправки

Государство заложило несколько финансовых стимулов и инициатив, которые дадут дополнительный толчок развитию зарядной инфраструктуры.

временно до 1 января 2025 г. будет существенно снижена стоимость за присоединение к электросетям.

компании, имеющие на своем балансе зарядные станции, смогут немного сэкономить на налогах благодаря уменьшенному до трех лет сроку амортизации оборудования ЕСС.

до 31 декабря 2025 г. нужно разработать планы установления ЭСС на стоянках и в гаражах государственных и коммунальных предприятий, а до 31 декабря 2024 г. установить их.

Это позволит в будущем закупать для использования в государственном секторе больше электромобилей.

Вообще парковки и стоянки в будущем должны стать основным местом, где будет возможность подзарядки электромобилей, ведь по статистике автомобиля в условиях городской эксплуатации 90-95% времени проводят на парковках или стоянках. Поэтому в этом законе заложена норма устройства 50% парковочных мест с зарядными станциями для электромобилей в новостройках.

Также в законе четко прописана возможность установки ЭСС возле многоквартирных домов, ОСМД. Эта норма обязывает владельцев зарядных станций предусмотреть техническую возможность ограничения ЭСС по времени и мощности, чтобы не перегружать домовые сети во время пиковых нагрузок. То есть устанавливаться будут только станции, которые поддерживают функцию динамической балансировки.

Общественный транспорт

Согласно данным Министерства инфраструктуры Украины, около 60% загрязняющих веществ в воздухе, осуществляемом автомобильным транспортом, приходится на автомобили юридических лиц.

Но они составляют всего 10,6% от общего количества состоящих на учете в Украине автомобилей. К ним относятся автобусы и грузовые автомобили полной массой до 7,5 тонны, на которые приходится наибольший процент грузовых перевозок в городах.

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И если грузовые электромобили еще недостаточно присутствуют на рынке, то электробусы уже давно находятся на рынке автомобильного транспорта, в том числе украинских производителей. Это достаточное основание для начала их массового использования в Украине уже в ближайшее время.

Закон предусматривает постепенный переход от использования дизельных автобусов к использованию автобусов с нулевым уровнем выбросов загрязняющих веществ, а именно электробусов или автобусов на водородных топливных элементах.

Этот «зеленый» переход намечен до 2036 года, когда предлагается полностью запретить использование автобусов с ДВС в украинских городах.