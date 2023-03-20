Большинство мировых автопроизводителей готовят в 2023 году новинки в области электромобилей.

В 2023 году ожидается выход на рынок десятков новых моделей электромобилей.

Пожалуй, самая ожидаемая новинка среди электромобилей в этом году – выход на рынок Tesla Cybertruck. Этот электропикап стал самым ожидаемым электромобилем последних лет.

Напомним, что на Tesla повернули круглый руль

Большим количеством премьер удивит немецкий автопром. Volkswagen Group анонсирует многие новые модели от брендов Volkswagen, Audi и Porsche.

Audi объявила о полностью обновленной линейке электромобилей с флагманом Audi A6 e-tron. Семейный электромобиль Audi сразится с будущим BMW i5 за место в сердцах немецких поклонников автомобилей.

Электрический седан BMW 5-й серии должен появиться в шоу-румах этого октября, а в следующем году за "подтянется" и универсал.

Volkswagen готовится обогатить модельный ряд ID. – самой большой моделью будет ID.7, а самой маленькой – ID.2.

Несмотря на растущую популярность электромобилей в мире, работающие в этом направлении стартапы переживают не лучшие времена. В частности, Canoo и Faraday Future находятся в наиболее опасном положении, а Aptera, Nikola и Lordstown тоже испытывают серьезные проблемы.

Faraday Future планировала начать поставки FF91 Futurist в апреле и все еще уверена, что сможет это сделать. Fisker имеет лучшие возможности для начала поставок Ocean, хотя компании пришлось сократить количество функций, чтобы уложиться в срок.

Корейские автопроизводители Hyundai и Kia испытывают проблемы с продажами на американском рынке, однако не прекращают плодить новые модели электромобилей.

Ioniq 6 уже можно купить в Украине, вслед за ним поступит Hyundai Kona EV. Kia недавно показала первые фотографии EV9 и намерена начать продажи уже в этом году.

В 2023 году GM планирует выпустить SUV-версию Hummer вместе с рядом доступных электромобилей, таких как Chevrolet Blazer EV и Equinox EV.

Самым ожидаемым выпуском этого года является Chevrolet Silverado EV, попытка GM завоевать кусок прибыльного рынка полноразмерных пикапов.

Ford готовится анонсировать свой кроссовер среднего размера на базе "фольксвагеновской" платформы MEB 21 марта. О нем мало информации, хотя вряд ли он будет сильно отличаться от Volkswagen ID.4.

Еще один электрокар, который ожидается в этом году, – это Polestar 3, который технически будет похож на Volvo EX90. Шведский (или китайский?) кроссовер станет первой моделью бренда, изготовленной в США на заводе Volvo в Южной Каролине. При соответствующей цене Polestar 3 должен стать одним из разрушителей рынка электромобилей в ближайшие годы.

Японские производители автомобилей находятся в качестве отстающих. Toyota работает над своей платформой электромобилей следующего поколения и готовится выпустить Lexus RZ в США как роскошную версию bZ4X.

Honda сотрудничает с GM, чтобы предложить кроссоверы на базе Ultium, включая Prologue EV, запланированный на следующий год.