В оновлених версіях Model S та Model X замовник може безкоштовно вибрати вид керма: кругле чи "штурвал".

Tesla оновила свої найстаріші Model S та Model X: в них з’явилась нова електроніка та заявлена покращена керованість.

Електромобілям оновили керуючу електроніку, трохи змінили колірну гаму і дещо осучаснили шасі. Також обидві моделі отримали новий скляний дах.

Також цікаво Tesla виявилась однією з найдорожчих марок у кузовному ремонті

Обробленням інформації в системі електрокарів тепер займається більш потужний процесор, а камери та радари вдосконалені.

У шасі найпотужніших версій Plaid, які можуть розігнатися до 96 км/год за 2 секунди, використовуються нові гальмівні колодки. Вони краще протидіють перегріву і, відповідно, ефективніше працюють.

Гама відтінків кузова, як і раніше, включає лише п'ять кольорів, однак колишній червоний Multi-Coat Red замінили на глибший відтінок Ultra Red з цінником у 3 тисяч доларів. Водночас Model S та Model X можна пофарбувати у чорний, сріблястий чи синій за 1500 доларів, а штатним залишається білий кузов.

Новий панорамний дах пропускає вп'ятеро більше світла при аналогічному рівні захисту від ультрафіолету, а скло стало тоншим і легшим. На думку Tesla, на керованості це позначиться позитивно, оскільки центр тяжіння стає нижчим.

Нарешті, тепер на Tesla Model S та Model X офіційно можна встановити звичайне кругле кермо замість штурвала, і це безкоштовна опція. Штурвал, нагадаємо, з'явився на електромобілях два роки тому, але викликав хвилю критики від покупців.