В обновленных версиях Model S и Model X заказчик может бесплатно выбрать вид руля: круглый или "штурвал".

Tesla обновила свои самые старые Model S и Model X: появилась новая электроника и заявлена улучшенная управляемость.

Электромобилям обновили управляющую электронику, немного изменили цветовую гамму и несколько осовременили шасси. Также обе модели получили новую стеклянную крышу.

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Обработкой информации в системе электрокаров теперь занимается более мощный процессор, а камеры и радары усовершенствованы.

В шасси самых мощных версий Plaid, которые могут разогнаться до 96 км/ч за 2 секунды, используются новые тормозные колодки. Они лучше противодействуют перегреву и, соответственно, более эффективно работают.

Гамма оттенков кузова по-прежнему включает лишь пять цветов, однако бывший красный Multi-Coat Red заменили на более глубокий оттенок Ultra Red с ценником в 3 тысячи долларов. В то же время, Model S и Model X можно покрасить в черный, серебристый или синий за 1500 долларов, а штатным остается белый кузов.

Новая панорамная крыша пропускает в пять раз больше света при аналогичном уровне защиты от ультрафиолета, а стекло стало тоньше и легче. По мнению Tesla, на управляемости это отразится положительно, поскольку центр тяжести становится ниже.

Наконец-то, теперь на Tesla Model S и Model X официально можно установить обычный круглый руль вместо штурвала, и это бесплатная опция. Штурвал, напомним, появился на электромобилях два года назад, что вызвало волну критики от покупателей.