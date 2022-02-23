Через п'ять років, після презентації концепту, яким передували ще кілька років проєктування, після оголошення банкрутства у 2019 році та повернення до справ, американський стартап таки представить свого первістка – електричний кросовер FF91. У такому вигляді автомобіль повинен потрапити до покупців.

Компанія Faraday Future призначила розкриття своєї першої серійної моделі на 24 лютого, 2:00 годину ночі за київським часом. Тим, хто встановить спеціальний додаток на свій смартфон, буде дозволено почати знайомство з автомобілем на годину раніше та зазирнути за лаштунки дійства.

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Faraday Future запрошує на святкування “виробничого етапу №4 – завершення першого серійного Faraday Future FF91”. Іншими словами, це буде світова презентація довгоочікуваного електрокара. Вперше стартап заявив про себе та свій FF91 ще у 2017 році. Повномасштабне виробництво FF91 має розпочатись цього року на власному заводі компанії у Хендфорді, штат Каліфорнія.

Фото: Faraday Future FF91 / Faraday Future

FF91 оснащений трьома електромоторами із заявленою потужністю 1050 кінських сил у повнопривідній конфігурації. Заявлений час прискорення 0–100 км/год – 2,39 секунди. Маючи динаміку суперкара, FF91 запропонує просторий, надзвичайно комфортний та технологічний внутрішній простір. Власна технологія акумуляторів Faraday Future дає FF91 запас ходу понад 560 кілометрів на одному заряді та включає можливість швидкої зарядки.



Інтелектуальні системи електрокара здатні до самонавчання, щоб з кожною поїздкою все більше підлаштовувати автомобіль під водія. Електрокар заявлений у класі кросоверів, він матиме регульовану підвіску зі змінним кліренсом та великі 22-дюймові колеса.