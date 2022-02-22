Американський автовиробник випускатиме на своїх потужностях в Огайо електромобілі для компанії з Тайваню, яка сама є виробником електроніки для Apple.

Fisker почав приймати бронювання на свою другу повністю електричну модель – загадковий авто, відомий під кодовою назвою Project PEAR. П’ятимісний автомобіль, розроблений спільно з тайванським гігантом Foxconn, буде вироблятися в США, починаючи з 2024 року.

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PEAR означає Personal Electric Automotive Revolution – тобто Революційний персональний електромобіль. Fisker опублікував ескіз автомобіля, хоча підкреслив, що хоче тримати повні деталі, пов’язані зі стилем, в таємниці до офіційного дебюту. Оголошено стартовий цінник від 29 900 доларів США.

Електрокар проєкту PEAR буде виділятися “інтуїтивно зрозумілими елементами керування, спортивним управлінням, розумним розміщенням поклажі та першокласних рішеннях у галузі”, але автовиробник не надав конкретних деталей. Участь Foxconn має полегшити завдання запуску PEAR у виробництво, оскільки компанія має у цьому досвід, випускаючи iPhone для Apple у Китаї. Автомобіль буде побудований на новій платформі під назвою FP28, розробленій обома компаніями.

Fisker приймає депозити на попередні замовлення у розмірі 250 доларів, а вартість другого бронювання знизиться до 100 доларів США. Електрокари обіцяють почати передавати покупцям у 2024 році, а більше деталей про новинку розкрити в найближчі місяці. Втім, для електромобілів, як і для галузі в цілому, затримки стали типовими. Так, виробництво електричного кросовера Fisker Ocean досі не розпочалось, хоча мало стартувати наприкінці 2021 року. А про седан Emotion, представлений на CES у 2018 році та запланований на продаж у 2019 році, все ще не вийшов. Fisker і Foxconn планують випускати близько 250 000 одиниць машин проєкту PEAR на рік.