Найбільший виробник комп'ютерної техніки в світі домовився про виробництво автомобілів на американських підприємствах для компанії Fisker, що дозволить тайванській корпорації без проблем вийти з новим продуктом одразу на найважливіший ринок – США.

Вже давно не секрет, що Foxconn сподівається перейти від виробництва цифрових пристроїв до випуску “гаджетів на колесах” – технологічних автомобілів. Тепер же компанія знайшла партнера для цього у США – компанію Fisker. Генрік Фіскер каже, що виробництво почнеться у 2023 році з обсягу в 150 000 машин на рік.

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Виробник електричних автомобілів Fisker завершив угоду про збірку автомобілів з Foxconn Technology Co Ltd, включаючи плани відкриття американського заводу в 2023 році, заявили компанії в четвер.

Місцезнаходження заводу не встановлено, проте керівник Fisker Генрік Фіскер заявив, що на розгляді перебувають чотири штати, включаючи завод Foxconn у Вісконсіні. Раніше голова Foxconn Лю Янг-Уей заявив, що електромобілі мають багатообіцяюче майбутнє у Вісконсіні, але в подробиці не заглиблювався.

Угода підписана на сім років, її умови не розголошуються, однак відомо, що компанії спільно інвестуватимуть у Project PEAR (Personal Electric Automotive Revolution – “революція персонального електротранспорту”) та розділять прибуток. Компанії підтвердили, що Foxconn в кінцевому підсумку будуватиме понад 250 000 автомобілів на рік для Fisker на кількох майданчиках, а первинне виробництво розпочнеться на американському заводі наприкінці 2023 року.

Тип автомобіля, що першим стане на конвеєр, Fisker не визначив, але зазначає, що він буде базуватися на новій легкій платформі FP28, яка є спільною розробкою з Foxconn. Передбачається, що ним може бути п’ятимісний кросовер з цінником менше 30 тисяч доларів, який планують продавати в усьому світі.

Автомобіль, про який іде мова – не інноваційний Fisker Ocean, оскільки його виробництвом має займатись компанія Magna International, причому на європейському заводі. Виробництво “Океана” планують розпочати у четвертому кварталі наступного року. Конвеєрну версію кросовера Fisker покаже в листопаді на автосалоні в Лос-Анджелесі.

Фото: Fisker Ocean / Fisker

Fisker не розголошує, хто буде постачальником батарей для обох транспортних засобів.

За минулий рік Foxconn наростив інтерес до електромобілів, включаючи створення спільного підприємства для контрактного виробництва з китайським автовиробником Zhejiang Geely Holding Group. До 2027 року тайванська компанія планує забезпечувати компонентами близько 10% потреб світових автовиробників.

Довідка

Foxconn є найбільшим в світі контрактним OEM-виробником електроніки, здійснюючи виробництво комплектуючих і збірку високотехнологічної продукції на замовлення безфабричних компаній. Входить в десятку найбільших виробників комп'ютерних комплектуючих. Foxconn випускає такі відомі пристрої, як: