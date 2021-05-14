Крупнейший производитель компьютерной техники в мире договорился о производстве автомобилей на американских предприятиях для компании Fisker, что позволит тайваньской корпорации без проблем выйти с новым продуктом сразу на важнейший рынок – США.

Уже давно не секрет, что Foxconn надеется перейти от производства цифровых устройств к выпуску гаджетов на колесах” – технологичных автомобилей. Теперь же компания нашла партнера для этого в США – компанию Fisker. Генрик Фискер говорит, что производство начнется в 2023 году с объема в 150 000 машин в год.

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Производитель электрических автомобилей Fisker завершил сделку по сборке автомобилей с Foxconn Technology Co Ltd, включая планы открытия американского завода в 2023 году, заявили компании в четверг.

Местонахождение завода не установлено, однако руководитель Fisker Генрик Фискер заявил, что на рассмотрении находятся четыре штата, включая завод Foxconn в Висконсине. Ранее глава Foxconn Лю Янг-Уэй заявил, что электромобили имеют многообещающее будущее в Висконсине, но в подробности не углублялся.

Соглашение подписано на семь лет, его условия не разглашаются, однако известно, что компании совместно будут инвестировать в Project PEAR (Personal Electric Automotive Revolution – “революция персонального электротранспорта”) и разделят прибыль. Компании подтвердили, что Foxconn в конечном итоге будет строить более 250 000 автомобилей в год для Fisker на нескольких площадках, а первичное производство начнется на американском заводе в конце 2023 года.

Тип автомобиля, что первым станет на конвейер Fisker не определил, но отмечает, что он будет базироваться на новой легкой платформе FP28, которая является совместной разработкой с Foxconn. Предполагается, что им может быть пятиместный кроссовер с ценником менее 30 тысяч долларов, который планируют продавать во всем мире.

Автомобиль, о котором идет речь – не инновационный Fisker Ocean, поскольку его производством должна заниматься компания Magna International, причем на европейском заводе. Производство “Океана” планируют начать в четвертом квартале следующего года. Конвейерную версию кроссовера Fisker покажет в ноябре на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Фото: Fisker Ocean / Fisker

Fisker не разглашает, кто будет поставщиком батарей для обоих транспортных средств.

За прошлый год Foxconn нарастил интерес к электромобилям, включая создание совместного предприятия для контрактного производства с китайским автопроизводителем Zhejiang Geely Holding Group. К 2027 году тайваньская компания планирует обеспечивать компонентами около 10% потребностей мировых автопроизводителей.

Справка

Foxconn является крупнейшим в мире контрактным OEM-производителем электроники, осуществляя производство комплектующих и сборку высокотехнологичной продукции по заказу безфабричних компаний. Входит в десятку крупнейших производителей компьютерных комплектующих. Foxconn выпускает такие известные устройства, как: