Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск заявил, что его компания больше не будет принимать биткойны как средство оплаты продукции.

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск заявил, что его компания больше не будет принимать биткойны как средство оплаты продукции.

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“Tesla приостановила продажу автомобилей с использованием биткойнов. Мы обеспокоены растущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который имеет худшие показатели вредных выбросов, для майнинга и операций с биткойнами”, – написал он в Twitter.

Теперь Маск заявил, что не будет избавляться от этой криптовалюты – и будет готов снова принимать ее для оплаты продукции Tesla, когда майнинг станет менее вредным для экологии.

После публикации сообщения Маска цена биткойна обвалилась более чем на 10% до $51 000. Акции Tesla также снизились в цене.

Напомним: 24 марта гендиректор Tesla Илон Маск объявил, что клиенты компании могут покупать ее электромобили за биткойны. Кроме того, Tesla в феврале инвестировала в биткойн $1,5 млрд, после чего цена криптовалюты начала стремительно расти.