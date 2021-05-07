Компания Tesla Motors на полгода отложила старт производства на своем европейском заводе под Берлином, который также известен под названием "Гигафабрика 4".

По данным издания Automobilwoche, глава Tesla Илон Маск дал дополнительные шесть месяцев европейской команде на полную подготовку к выпуску автомобилей для стран Евросоюза – до января 2022 года.

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Прежде предполагалось, что проект должен быть сдан в июле нынешнего года. Tesla еще не получила окончательного разрешения на работу новой "Гигафабрики". Кроме того, у американской компании есть проблемы со строительством производственной площадки для аккумуляторов.

В конце апреля стало известно, что местное Министерство природных ресурсов обвинило Tesla в использовании неподходящих труб для отвода стоков и промышленных сточных вод. Экологи утверждают, что нарушения могут привести к отравлению питьевой воды в регионе.

Европейский завод Tesla, который также известен как "Гигафабрика 4" и Giga Berlin, возводят в пригороде немецкой столицы рядом с новым аэропортом. Предприятие, в строительство которого инвестируют примерно 4 млрд долларов, занимает территорию около 300 га, что по площади эквивалентно примерно 420 футбольным полям.

В 2020 и 2021 году Tesla столкнулась с рядом трудностей во время строительства. В частности, речь идет о массовых протестах местных экологов, которые подали в суд из-за вырубки леса под площадку для завода.