Компанія Tesla Motors на півроку відклала старт виробництва на своєму європейському заводі під Берліном, який також відомий під назвою "Гігафабріка 4".

За даними видання Automobilwoche, глава Tesla Ілон Маск дав додаткові шість місяців європейській команді на повну підготовку до випуску автомобілів для країн Євросоюзу - до січня 2022 року.

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Перш передбачалося, що проект повинен бути зданий в липні нинішнього року. Tesla ще не отримала остаточного дозволу на роботу нової "Гігафабрікі". Крім того, у американської компанії є проблеми з будівництвом виробничого майданчика для акумуляторів.

В кінці квітня стало відомо, що місцеве Міністерство природних ресурсів звинуватило Tesla у використанні невідповідних труб для відводу стоків і промислових стічних вод. Екологи стверджують, що порушення можуть призвести до отруєння питної води в регіоні.

Європейський завод Tesla, який також відомий як "Гігафабріка 4" і Giga Berlin, зводять в передмісті німецької столиці поруч з новим аеропортом. Підприємство, в будівництво якого інвестують приблизно 4 млрд доларів, займає територію близько 300 га, що за площею еквівалентно приблизно 420 футбольним полям.

У 2020 і 2021 році Tesla зіткнулася з низкою труднощів під час будівництва. Зокрема, мова йде про масові протести місцевих екологів, які подали в суд через вирубку лісу під майданчик для заводу.